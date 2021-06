Il Premio Oscar, Stanley Tucci diventa inviato speciale per la trasmissione internazionale 'Searching for Italy'







Prima che la pandemia rivoluzionasse le abitudini di tutto il mondo un uomo intraprende un viaggio in uno dei paesi più belli del mondo con patrimonio eno – gastronomico vastissimo, scrivendo una lettera d’amore per il Bel Paese: questa è la trasmissione internazionale che la CNN dedica all’Italia, un racconto non solo culinario con un conduttore d’eccezione, il Premio Oscar Stanley Tucci.

La docu -serie “Stanley Tucci: Searching for Italy“, parte dal Sud Italia, passando attraverso la Costiera Amalfitana per poi catapultarsi a Roma, Bologna, Milano e in Toscana per poi tornare al Sud, in Sicilia. La serie prodotta dallo stesso attore di origini calabresi, è una dichiarazione appassionata di devozione e di curiosità, come egli stesso dichiara in un’intervista a ‘lacucinaitaliana’: “Ho imparato così tanto! Spero che quando le persone lo guarderanno impareranno qualcosa anche loro, e saranno eccitati e avranno l’acquolina. Spero di far capire loro che la cucina italiana non è solo pizza e polpette, c’è molto di più.”

In un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, Stanley Tucci parla della sua volontà ferma di girare questa docu-serie, con un intento preciso: “Ho voluto fare ‘Searching for Italy’ anche per spiegare che l’Italia non è solo bella e soleggiata, la gente non mangia pasta ventiquattro ore al giorno e tutti siete sempre felici…L’Italia è un paese affascinante e complesso, incredibilmente diverso da un punto di vista culturale e gastronomico. Ecco: questo dovrebbe essere spiegato, insegnato e promosso nel mondo.”

Un’ altra curiosità sulla trasmissione e sullo stesso Tucci è che questo programma è l’unico girato in due lingue, l’italiano e l’inglese. Come lo stesso attore racconta e ironizza sulle proprie capacità linguistiche a ‘lacucinaitaliana’: Ogni volta che andavo in Italia, parlavo ancora italiano, e avevo pietà delle persone con cui parlavo. Prima della serie, quindi un anno e mezzo fa, ho ricominciato a prendere lezioni. E’ stato utilissimo.“