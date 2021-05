The Telegraph celebra un piatto del Sud: “Così buono che vale una vacanza”

Un giornalista inglese vola, preso dalla curiosità fino in Sicilia, per scoprire le origini della Pasta alla Norma







Il quotidiano inglese “Daily Telegraph” dedica un intero articolo ad uno dei piatti più iconici del Sud: la Pasta alla Norma. L’autore dell’articolo descrive la succulenta pietanza come un motivo più che valido per scegliere di passare le proprie vacanze in Sicilia “Il piatto di pasta talmente buono, che vale la pena organizzarci una vacanza intorno.”

L’articolo è un’intesa emozione alla scoperta delle origini del piatto iconico, della sua storia e delle evoluzioni che ha subito nel corso del tempo, restando comunque una delle pietanze più buone che abbia mai assaggiato. La ricerca in realtà è un viaggio nei luoghi più belli della Sicilia rintracciando, in ogni cucina, le differenze e le particolarità delle diverse preparazioni.

Il giornalista Matt Charlton incuriosito dal nome della pietanza siciliana ha deciso di provarla lui stesso recandosi in Sicilia. Ha cominciato la sua vacanza – ricerca da Cefalù, per avere una chiara idea d’insieme e scrive: “La Sicilia è piena di influenze diverse – marocchine, normanne, spagnole – e il sapore di un piatto, o anche di un caffè, può cambiare da una città all’altra. Mentre lo chef toglie la buccia ai pomodori, frigge le melanzane e frulla il basilico nella salsa. Ognuno ha il proprio metodo qui ed è sempre quello corretto.”

Poi si dirige verso la splendida Taormina dove gli viene insegnato come preparare la pasta fresca (in siciliano ‘i maccheroni), tipica della pasta alla Norma: forse il fatto di aver sperimentato sulla propria pelle la creazione della pasta, si convince che il miglior sapore della Pasta alla Norma, il segreto della bontà, sia nella preparazione di Taormina.

L’articolo si conclude con un finale che esprime tutte le emozioni che il giornalista ha provato nell’assaggiare un po’ dell’isola: “Ma questa è la Sicilia, ognuno ha la propria versione di una storia, la propria versione di una ricetta, la propria particolare passione per la preparazione di qualcosa che non è solo pranzo o cena, ma uno stile di vita. In aeroporto, i miei occhi svolazzano tra una pizza al pistacchio e prosciutto e la Pasta alla Norma.“