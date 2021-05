La campagna pubblicitaria del Sud sceglie testimonial d’eccezione: ecco chi sono

La Regione Sicilia sostiene i lavoratori del settore turistico attraverso testimonial d'eccezione per lo spot di 'See Sicily'







L’iniziativa della Regione Sicilia per aiutare tutti gli operatori nel turismo, il settore più colpito dall’emergenza covid-19, parte dalla campagna pubblicitaria che vanta la partecipazione di molti personaggi e dello sport. Per lo spot di ‘See Sicily‘ sono stati ingaggiati il duo canoro siciliano Colapesce e Dimartino, la ballerina Eleonora Abbagnato, la ginnasta Carlotta Ferlito, e l’attrice Nicole Grimaudo.

L’ étoile palermitana, Eleonora Abbagnato, protagonista di uno degli spot (che verranno trasmessi dal 6 Giugno) ha dichiarato: “C’è bisogno di vedere bellezza, arte e cultura. Spero che questo progetto mi riporti un po’ nella mia città dalla quale sono andata via per seguire la mia passione ma che mi dà sempre molto calore. Spero anche di poter tornare nel nostro Teatro.”

Attraverso un bando di ben 75 milioni di euro l’iniziativa ha un programma molto vasto di servizi gratuiti: una notte gratis ogni 3 di soggiorno per chi deciderà di recarsi in Sicilia come turista, ma anche per i siciliani stessi, a patto che la prenotazione arrivi da una residenza diversa dal luogo in cui si decide di passare la vacanza.

I fondi europei e la Norma della Finanziaria 2020 hanno permesso l’acquisto, da parte della Regione Sicilia di moltissimi altri servizi, tra cui 200mila posti letto in più, la possibilità di organizzare ben 70mila escursioni pianificate dalle agenzie e tour operator presenti sul territorio e oltre 10mila servizi forniti dalle guide turistiche del tutto gratuiti, offerti dalla regione ai turisti che ne faranno richiesta.

Anche su i voli per raggiungere la stupenda isola sono previsti sconti che variano dai 100 ai 150 euro, grazie ai 15 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Sicilia da Ottobre 2021 a Marzo 2022. Secondo le parole dell’Assessore Regionale al Turismo Manlio Messina: “Siamo pronti a partire con un progetto definito in tutti i dettagli che punta alla promozione della Sicilia con il famoso pacchetto ‘ogni ter notti una te la regala la regione’ – ed ha aggiunto – “La Ue dopo aver letto del nostro progetto si è complimentata perché siamo l’unica regione che sta usando i fondi europei per aiutare gli operatori economici del turismo.”

Tutti i servizi che sono stati sin’ ora elencati potranno essere prenotati attraverso il portale www.visitsicily.info ed attraverso le agenzie di viaggio siciliane scelte dal bando, quest’ultime sono le uniche autorizzate dall’autorità a vedere i pacchetti descritti, ma i 350 tour operator scelti potrebbero aumentare di numero poiché il bando non è stato ancora chiuso.