Un Parco Nazionale del Sud diventa Geoparco Mondiale: Patrimonio dell’UNESCO

La dichiarazione dell'UNESCO non poteva che arrivare in un occasione speciale: la 'Giornata Mondiale della Terra'

Giornata Mondiale della Terra“, il Parco Nazionale della Maiella diventa Geoparco Mondiale, Patrimonio dell’ UNESCO! Un riconoscimento importante, per il territorio abruzzese ma anche per tutta Italia. Questo è un luogo patrimonio dell’umanità per le sue speciali caratteristiche che uniscono la geologia, la biodiversità, la storica presenza dell’uomo e tutta la cultura sviluppata nel tempo. Oggi, in occasione della ““, il! Un riconoscimento importante, per il territorio abruzzese ma anche per tutta Italia. Questo è un luogo patrimonio dell’umanità per le sue speciali caratteristiche che uniscono la geologia, la biodiversità, la storica presenza dell’uomo e tutta la cultura sviluppata nel tempo.

La richiesta per il cambio di status è partita nel 2016, quando l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo e l’Ente Parco hanno siglato il protocollo d’intesa per la candidatura. Il riconoscimento è arrivato oggi, grazie alle moltissime biodiversità presenti all’interno del Geoparco: ben 95 geositi di cui 22 sono d’interesse internazionale come Capo di Fiume nel comune di Palena.







La nomina del Parco Nazionale della Maiella e il riconoscimento a Geoparco Mondiale sono dovuti soprattutto al lavoro della Commissione Geositi e Geoparchi dell’Ordine dei Geologi, al loro lavoro svolto con dedizione sotto il coordinamento del responsabile del Geoparco Elena Liberatoscioli e alla supervisione scientifica della professoressa Etta Patacca Scandone.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito del riconoscimento dell’Unesco afferma: “La nascita del ‘Maiella Geopark’, geoparco mondiale Unesco, rappresenta una opportunità straordinaria per l’Abruzzo ed in particolare per queste arre di elevata valenza sotto l’aspetto ambientale, economico e turistico.

Un riconoscimento che premia il lavoro portato avanti dal Presidente del Parco Zazzara e dal Direttore Di Martino a cui vanno i miei complimenti per il traguardo conseguito e cha visto anche il contributo fattivo della Regione Abruzzo nel Luglio 2019 l’Assessore dell’Ambiente, Nicola Campitelli, accompagnò due visitatori, scelto dal Consiglio dell’Unesco Global Geoparks, la reta mondiale dei Geoparchi Unesco, per verificare l’effettiva valenza, soprattutto geologica, dell’area nonché altre importanti caratteristiche.

La dichiarazione di Marsilio continua: “In aggiunta, a sostegno della conservazione e rivalutazione del patrimonio di geositi, fu sottoscritto dalla Regione Abruzzo, dal Parco Nazionale della Maiella, dall’Agenzia del Demanio e dagli altri enti coinvolti un protocollo per la valorizzazione del complesso delle ex miniere di bitume della Maiella Settentrionale. Oggi festeggiamo questo importante riconoscimento che farà diventare quest’area punto di riferimento per appassionati di ambiente e natura da tutto il mondo. Ringrazio gli uffici ambiente della Regione e il prezioso lavoro dell’Assessore Campitelli che hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo.“