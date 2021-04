Il primo ponte in muratura d’Europa si trova al Sud: è un gioiello di rara bellezza

Il Ponte dell’Ammiraglio, a Palermo in Sicilia, è uno dei monumenti più caratteristici dell’isola, ma è anche un luogo ricco di storia con un primato europeo, infatti è il primo ponte in muratura mai costruito. Ora, sono partiti i lavori di restauro per la grande opera risalente al 1131 ad opera dell’Ammiraglio di Re Ruggiero II, Giorgio d’Antiochia.

Il ponte in principio, è stato edificato per collegare la città di Palermo ai giardini al di là del fiume Oreto, ormai prosciugato. La particolarità di questo ponte sta proprio nella sua struttura: gli archi che lo compongono, un alternarsi di archi acuti di varia grandezza, consentiva al ponte di sopportare enormi carichi, rendendolo uno dei ponti più resistenti mai costruiti (resistette all’alluvione che devastò Palermo nel 1931).

La costruzione ora si trova al centro di una piazza, attraversata dal Corso dei Mille; come detto in precedenza, non è più un guado per il fiume Oreto, ma una struttura di incredibile bellezza attorniata da splendidi giardini, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, come parte integrante del Percorso Arabo- Normanno.

I lavori sono stati affidati all’Ati Comes Giovanna di Catania e Renova Restauri srl di Ragusa dal Dipartimento di Beni Culturali e Identità Siciliana, con un finanziamento a carico della Regione Sicilia per 68mila euro. Il piano d’interventi di restauro, prevede il ripristino della pavimentazione in ciottoli di fiume, basole Billiemi e la ricostruzione di alcune delle arcate, ma anche una nuova illuminazione della struttura e del giardino.

Nel 2012 il Ponte dell’Ammiraglio venne saccheggiato, infatti furono portati via sia diversi ciottoli di fiume che ne costituivano la pavimentazione, sia le basole Billiemi. Dopo questo evento si è parlato spesso di un piano di restauro che oggi da il via ai lavori, il commento di Antony Passalacqua dell’Associazione “Mobilità Palermo” è il seguente: “L’auspicio è che i lavori vengano portati a termine nel più breve tempo possibile per evitare che si possano sovrapporre ad una stagione turistica che, nonostante mille difficoltà, porterà indubbiamente dei visitatori qui. Non ci si può far trovare impreparati.”