Frullato depurativo con due ingredienti: perfetti dopo il pranzo di Pasqua e Pasquetta

Un frullato depurativo con soli due ingredienti: il metodo perfetto dopo il pranzo di Pasqua e Pasquetta. Ti sentirai leggerissimo!

Pasqua e Pasquetta sono arrivate e con loro anche i lauti pranzi che noi tutti affronteremo in queste due giornate di festa. Si sa, quando si è in compagnia di amici e parenti questo genere di festività vengono sempre celebrate con tanti piatti gustosi e leccornie che ci riempiono fino a scoppiare. Riprendersi dopo pasti del genere è davvero difficile e spesso e volentieri se finisce sul divano senza neanche la forza di riuscire ad alzarsi per stare con gli altri.

Generalmente in questi casi si tende a scegliere come soluzione per alleggerirsi lo stomaco il digestivo a base ci bicarbonato di sodio o citrato, ma esistono dei metodi super naturali per digerire il pasto appena terminato. Un esempio sono questi deliziosi frullati depurativi a base di soli due ingredienti. Scopriamo come realizzarli nel dettaglio.

Frullato depurativo con soli due ingredienti: come realizzarlo nel dettaglio

Il pranzo di Pasquetta ti spaventa? Abbiamo la soluzione per te: un frullato depurativo che ti farà sentire super leggero, pieno di forze ed energie. Ti bastano solamente due ingredienti e sarà facilissimo realizzarlo! Ecco cosa ti serve.

Ingredienti

2 kiwi

170 g yogurt greco

polvere di spinaci

Procedimento

Per prima cosa iniziamo sbucciando i kiwi, tagliandoli a pezzettini che finiranno nel nostro frullatore o robot da cucina. Adesso aggiungiamo lo yogurt greco ed un cucchiaino di polvere di spinaci ed azioniamo il tutto, lasciando lavorare il frullatore per circa 1 minuto. La polvere di spinaci la puoi reperire facilmente in un'erboristeria, ma se non dovessi averla puoi comunque utilizzare degli spinaci. Prendi 30 grammi di spinaci freschi e lavali, sciacquandoli sotto l'acqua corrente, quindi sminuzzali ed inseriscili nel mixer al posto della polvere di spinaci. Inserisci quindi tutti gli altri ingredienti come nel caso della polvere da spinaci. Infine, non ci resta che aggiungere un bicchiere di acqua fresca ed azionare nuovamente il frullatore, per circa 30 secondi.

Ora prendiamo un bicchiere abbastanza alto ed inseriamo al suo interno due o tre cubetti di ghiaccio, in modo da rendere il nostro frullato depurativo super fresco e dissetante. Ora non ti resta che versare il frullato nel bicchiere e mescolare, in modo che si raffreddi velocemente. E adesso assapora il tuo frullato depurativo, sorseggiandolo piano piano, magari con una cannuccia per gustartelo al meglio. Vedrai che nel giro di una mezz'oretta ti sentirai super leggero e carico di energie, pronto a proseguire la giornata in compagnia dei tuoi amici e parenti!

