Olive ripiene di Benedetta Parodi, l'aperitivo ideale per la Pasqua: gustose e super croccanti

Benedetta Parodi condivide sui social una ricetta gustosa e semplice da fare. Guarda il video per provarci anche tu.

Se si pensa alle olive con la carne, panate, è impossibile che non vengano in mente subito le olive ascolane, ma Benedetta Parodi su Instagram mette in allerta i suoi follower con questa premessa: "Non chiamatele olive ascolane, queste sono le mie olive ripiene". La sua video ricetta su Instagram infatti propone un modo diverso di condire le olive verdi facendole diventare delle piccole polpette fritte e gustose da provare. Ma andiamo per gradi e vediamo come si possono creare questi piccoli e sfiziosi bocconcini perfetti per un aperitivo o un contorno goloso da consumare in famiglia o con amici.

Le olive ripiene di Benedetta Parodi

Prima di tutto bisogna prepararsi gli ingredienti necessari e quindi procurarsi delle olive verdi a seconda di quante volete farne. Poi 100 g di carne macinata di manzo (oppure di più sempre in base alla quantità), 100 g di carne macinata di maiale, 1/2 Fettine di pane, Latte, Sale, Noce moscata, 1 Tuorlo, una fettina di mortadella, pecorino. E per la panatura serve pangrattato, farina, 2 Uova, Parmigiano e Pepe. Poi ovviamente olio di semi per friggere quando verrà il momento. Per chi vuole è possibile cuocere queste olive ripiene anche nella friggitrice ad aria.

In base a quanti ospiti avete o a quanti siete in famiglia dovete regolarvi per le dosi dei vari ingredienti, ma poi per la preparazione seguite i passaggi nel video della Parodi senza sbagliare o saltare qualcosa. Si tagliano prima le olive a metà e tra le due parti si mette il preparato di carne che abbiamo amalgamato precedente unendo la carne al parmigiano, pecorino, mortadella, pane, latte, uova, sale, noce moscata, sale e pepe. Una volta fatti questi piccoli panini si passano nella farina, nell'uovo e nel pangrattato per creare delle piccole polpette da friggere poi nell'olio bollente per pochi minuti.

Una ricetta veloce e gustosa

Una ricetta gustosa e veloce perfetta per aperitivo, antipasto o un contorno estivo o invernale per tutti i palati. Parodi ha sempre tante idee a portata di tutti, facili da preparare, sia quando fa i suoi programmi in tv che quando condivide contenuti sui vari social che ha a disposizione. Meglio restare sintonizzati sulle sue frequenze e salvarsi qualche ricetta utile per creare la magia con alcuni ospiti improvvisati o stupire famiglia e amici in pochi semplici passaggi.

