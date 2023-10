Marche, prende un antipasto con olive ascolane, tagliatelle ai porcini e bibite: "Ecco lo scontrino del ristorante ad Acquasanta Terme"

Marche, ordina un antipasto con tagliere di salumi e formaggi, verdure grigliate e olive ascolane, tagliatelle ai funghi porcini, acqua e un quarto di vino: ecco quanto segna di spesa lo scontrino

Acquasanta Terme, un pittoresco comune situato nelle splendide Marche, è famoso non solo per le sue terme curative, ma anche per le sue delizie culinarie. Questa affascinante località è un paradiso per gli amanti del cibo, offrendo una vasta gamma di specialità regionali che riflettono la tradizione gastronomica marchigiana. Uno dei piatti più celebri qui sono i "Vincisgrassi", una versione locale delle lasagne, preparati con sfoglia di pasta all'uovo, besciamella, funghi, carne tritata e parmigiano. Il primo in questione è noto per la sua ricchezza e il suo sapore robusto, ed è un must per chiunque visiti la zona.

Un'altra delizia culinaria da provare ad Acquasanta Terme sono le olive all'ascolana, un antipasto tradizionale costituito da olive ripiene di carne macinata, formaggio, pane grattugiato e aromi, quindi fritte fino a diventare croccanti e deliziose. Sono anche un accompagnamento perfetto per un aperitivo con un bicchiere di vino locale. Le Marche, poi, sono famose per la loro produzione di formaggio, e la città protagonista di quest'articolo non fa eccezione. Il pecorino e il caciotta sono delizie che meritano di essere assaggiate. Accompagnati da marmellate locali e miele, rappresentano un'esperienza gustativa indimenticabile.

Un altro piatto da non perdere è il "Brodetto all'Anconetana". Questo è una delle pietanze di pesce più tipici delle Marche, preparato con una varietà di pesci freschi, pomodori, aglio, prezzemolo e vino bianco. Il risultato è un brodo ricco e saporito che incarna perfettamente il mare della regione. Infine, non si può visitare Acquasanta Terme senza assaporare i dolci locali. La "Ciambella Teramana" è una ciambella soffice e profumata arricchita con aromi come il limone o la vaniglia. Invece, la "Pizza Dolce" è una torta farcita con mostarda di frutta, cioccolato e noci. Ma quanto costa deliziarsi con tante bontà?

Marche, spunta uno scontrino di Acquasanta Terme: ecco quanto costa mangiare antipasto e primo in un locale

Insomma, Acquasanta Terme è una destinazione culinaria straordinaria che celebra la cucina delle Marche in tutto il suo splendore. Con piatti ricchi e saporiti, ingredienti di alta qualità e una tradizione gastronomica radicata, i visitatori e i residenti hanno l'opportunità di esplorare un mondo di sapori autentici che rendono indimenticabile questa incantevole località marchigiana. Ma quali sono i costi per fare esperienze del genere? Ovviamente non c'è un'unica risposta giusta perché tutto dipende da dove si va e cosa si ordina.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo pubblico che si occupa di recensire ristoranti un utente - di cui non sarà fatto il nome per privacy, ha mostrato lo scontrino di un locale ad Acquasanta Terme. Per un menù composto da un antipasto (verdure grigliate, tagliere di salumi e formaggi e olive all'ascolana), un primo (tagliatelle ai funghi porcini), un quarto di vino e una bottiglia d'acqua, la spesa affrontata è stata di 20 euro.

