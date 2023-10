Toscana, altro che Monteriggioni! "Vicino Siena esiste un castello che cambia colore in base alla stagione!", il racconto della TikToker

Toscana, non esiste solo lo splendido castello di Monteriggioni. Una TikToker testimonia come a pochi km da Siena, vi sia una fortezza che cambia colore con il passare delle stagioni: ecco dove

La Toscana, una delle regioni più affascinanti d'Italia, è rinomata per la sua storia ricca e la sua architettura mozzafiato. Tra le numerose testimonianze del passato che adornano questa terra, i castelli sono indubbiamente alcune delle opere architettoniche più iconiche e affascinanti. Uno dei più emblematici e famosi è indubbiamente quello di Monteriggioni, non lontano da Siena.

Il Castello di Monteriggioni è senza dubbio uno dei gioielli della Toscana. Situato su una collina, questa roccaforte medievale circondata da mura perfettamente conservate presenta una forma circolare unica nel suo genere. Costruito nel XIII secolo, il castello serviva principalmente come punto di controllo strategico nella regione e come rifugio sicuro per i suoi abitanti. Le possenti mura e le torri del castello offrono viste spettacolari sulla campagna circostante e sono state spesso utilizzate come location per eventi e rievocazioni storiche. Eppure, al di là di questa fortezza notissima, non ne mancano altre forse meno conosciute, ma altrettanto affascinanti. Una in particolare viene raccontato da una TikToker di viaggi sul social cinese.

Toscana, TikToker testimonia: "A pochi km da Siena c'è un castello che passa dal verde smeraldo al rosso rubino"

Oltre al meraviglioso castello della Toscana già citato, ve n'è uno che ha scatenato la meraviglia di una TikToker di viaggi, Eleonora - nota come @trip.on.the.road. Proprio lei ha pubblicato un video che inizia con una frase sorprendente: "Ecco un castello che cambia colore in base alla stagione". Poco dopo, la content creator spiega: "Siamo in Toscana, a pochi km da Siena. E qui, grazie a una particolare varietà di vite rampicante, il castello cambia colore in base alla stagione, passando dal verde smeraldo della primavera estate al rosso rubino dell'autunno. Sarà molto emozionante perdersi nei suoi meravigliosi giardini all'italiana e da qui ammirare la campagna toscana come fosse uscita da un dipinto".

@trip.on.the.road 👇🏻Info Utili👇🏻 🌈In Toscana c’è un castello che cambia colore in base alla stagione. 🍁Le foglie di vite rampicante che in primavera assumono un colore verde smeraldo in autunno si trasformano magicamente di rosso rubino. 🤩Perditi per i giardini all’Italiana e goditi una vista mozzafiato di tutta la campagna senese che appare qui come in un dipinto ⛲️Essendo tuttora una residenza privata si può accedere solo ai giardini e non all’interno del castello. 👇🏻Ecco tutte le info: ⏰Il castello è visitabile solo il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 13. 💰I costi dell'ingresso al giardino sono 10 euro, con visita non guidata o 15 euro con visita guidata. 🔝Noi abbiamo scelto di fare una visita in autonomia al giardino in modo da godere ancora di più dello splendido castello. 📝È necessaria la prenotazione, scrivendo una mail a info@castellodicelsa.com. 💍È possibile soggiornare nella limonaia oppure affittare il castello per eventi esclusivi. ⚠️Nel weekend del 07/08 ottobre ci sarà un’apertura straordinaria con tante visite guidate su prenotazione in occasione del weekend Sovicille delle Meraviglie. 📍Siamo al castello di Celsa a 15 minuti da Siena. ⁉️Conosci altri castelli che cambiano colore?Ti piacerebbe visitare questo castello? 🏷️Tagga un amico che vorresti portare con te in un viaggio al centro della terra. ⭐️Seguimi se vuoi conoscere luoghi insoliti in Toscana #toscana #tuscany #tuscanytravel #tuscanyexperience #provinciadisiena #esperienzainsolita #esperienzeuniche #viaggiareinitalia #viaggiarenelweekend #ideediviaggio #consiglidiviaggio #traveltips #castellorosso #lowcosttravel #castellodicelsa #comedincanto #comeinunafavola #siena ♬ suono originale - Eleonora | Travel Creator

Le immagini, in effetti, sono sorprendenti. Ma dove si trova? "È il castello di Celsa, in provincia di Siena", svela Eleonora alla fine del video. In didascalia, la TikToker specifica che il castello è visitabile solo il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 13. "I costi dell'ingresso al giardino sono 10 euro, con visita non guidata o 15 euro con visita guidata. Noi abbiamo scelto di fare una visita in autonomia al giardino in modo da godere ancora di più dello splendido castello. È necessaria la prenotazione, scrivendo una mail a info@castellodicelsa.com. È possibile soggiornare nella limonaia oppure affittare il castello per eventi esclusivi", conclude sotto al post.

