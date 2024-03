Compra un uovo di Pasqua a New York, prezzi folli per il cioccolato italiano: "Ecco quanto costa"

Comprare un uovo di Pasqua a New York può essere davvero un'esperienza ai confini della realtà. Questo video vi lascerà senza parole.

Martina Maceratesi, compagna di Piero Armenti, ha condiviso un video su TikTok in cui condivide l'assurda esperienza in un negozio di New York. I due vivono nella grande mela ormai da tempo e sui social raccontano la loro vita oltreoceano tra lavoro, studio e tempo libero. Ormai Pasqua è vicina e anche Martina e Piero stanno comprando alcune uova di Pasqua da regalare per la ricorrenza, cercando di mantenere le tradizioni, ma a volte sembra difficile. Il 31 Marzo si festeggia come ogni anno mangiando colombe, casatiello e cioccolato, ma per gli italiani che vivono all'estero può essere più difficile assaporare il gusto nostrano di questa festività.

Comprare un uovo di Pasqua a New York: quanto costa

Martina è entrata nel negozio Eataly a New York per comprare un uovo di Pasqua ed è rimasta rapita dall'uovo al pistacchio con tanto di confezione regalo nel cilindro di latta. Ma il prezzo l'ha fatta desistere, perchè questo uovo costava ben 56 dollari, una cifra alquanto fuori budget rispetto ai costi in Italia di questo tipo di prodotti.

Spesso anche in Italia si è polemizzato sui prezzi delle uova di Pasqua che cambia molto dalle marche e dalla qualità del cioccolato. Ci sono le uova classiche a basso prezzo, quelle gourmet con cioccolato particolare e abbinamenti insoliti, quelli con sorprese più elaborate e altri più standard, per bambini e per adulti. Ci sono persino le uova firmate da chef famosi che come prezzi non scherzano. Insomma Pasqua offre molti prodotti diversi e per tutte le tasche, anche se alla fine le sorprese delle uova non sono niente di speciale. Tuttavia a New York i prodotti italiani subiscono un sovrapprezzo davvero proibitivo che lascia senza parola, come testimoniano Martina e Piero sui social.

La tradizione si può mantenere viva spostandosi su altri prodotti alternativi, ma tra i commenti molti follower fanno notare che anche in Italia i prezzi di uova di Pasqua come questo che si vede in video non è molto economico. Ora le uova si comprano anche online e a volte si mette in conto anche la spedizione che aumenta il budget totale.

