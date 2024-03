Lolita Lobosco 3, anticipazioni terza puntata: Angelo ritorna e sorprende tutti

Il 18 Marzo 2024 va in onda la terza puntata dell'amata fiction RAI Lolita Lobosco 3 con Luisa Ranieri. Cosa succede in questa puntata?

Dalla prima puntata Lolita Lobosco 3 è un successo con Luisa Ranieri protagonista che torna nei panni del suo personaggio femminile determinato e agguerrito. In onda su Rai1 ogni lunedì in prima serata, la fiction mantiene il ritmo e tiene il pubblico incollato al piccolo schermo. Nel corso della terza puntata, intitolata Terrarossa, la protagonista si trova di fronte a un momento difficile che la porterà anche a un importante confronto con se stessa. Al fianco di Luisa Ranieri nel cast sempre Daniele Pecci, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi e Giulia Fiume. Ranieri è sempre molto impegnata anche al cinema, infatti questa nuova stagione di Lolita Lobosco è stata rimandata varie volte, ma alla fine ha visto la luce con grande felicità da parte dei fan che aspettavano di rivedere in azione questa detective pugliese inarrestabile e sensuale a cui l'attrice è molto affezionata.

La terza puntata di Lolita Lobosco 3

Lobosco deve indagare su un presunto suicidio. La vittima è una imprenditrice agricola, ma forse non tutto è come sembra e quello che sembra un atto disperato potrebbe invece rivelarsi un omicidio violento e intricato. L'imprenditrice che ha perso la vita avrebbe portato un cambiamento nel contesto agricolo della zona e forse dava fastidio a qualcuno. Antonio Forte che vive da Lolita Lobosco, non è d'accordo con lei e pensa che non ci siano abbastanza prove per questa tesi alternativa al suicidio. Antonio e Lolita non stanno bene insieme, litigano spesso sotto lo stesso tetto, mentre Trifone spera che Nunzia lo perdoni e Lello si occupa dei gemelli in arrivo.

Ogni puntata aggiunge nuovi dettagli alla storia per tenere alta l'attenzione degli spettatori e oltre all'indagine principale si snodano varie storie che emozionano e incuriosiscono. La terza puntata in onda il 18 Marzo promette grande tensione e una forte emotività con Lolita che dovrà preoccuparsi di una persona a lei molto cara che rischia di morire. Il lavoro dà pensiero e impegna le energie della protagonista, come la sua vita personale sempre un po' tormentata. Prendere le distanza da Leon è stato complicato e il ritorno di Angelo ha aggiunto ulteriore stress e incertezza. Non mancheranno i colpi di scena nel corso dei vari episodi di Lolita Lobosco 3, ma intanto procediamo per gradi. Per recuperare i primi tre episodi è disponibile la serie su RaiPlay in streaming, altrimenti l'appuntamento è ogni lunedì alle 21.25 su Rai1.

