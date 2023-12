Papa Francesco prende le parti di Luxuria: "L'incoraggia a continuare così"

Un incontro inaspettato ha generato un fiume di commenti social. Vladimir Luxuria, attivista Lgbtq, ha incontrato Papa Francesco, condividendo l'emozionante evento su Instagram. Ma non tutti hanno accolto con favore la notizia...

L'attivista Lgbtq Vladimir Luxuria ha preso parte alla consueta udienza del mercoledì in Vaticano, occasione che ha sfruttato per condividere un emozionante incontro con Papa Francesco. La Luxuria è riuscita a stringere la mano al Pontefice e a donargli una piccola icona della Madonna.

Il post di Luxuria e i ringraziamenti al Papa

Nel suo post su Instagram, Luxuria ha espresso la sua gratitudine al Papa per le sue parole di apertura e la sua visione di una Chiesa inclusiva. Ha inoltre svelato un dettaglio fondamentale dell'udienza: Papa Francesco avrebbe incoraggiato Luxuria dicendole "Coraggio, forza, vai avanti così". Queste parole, considerate alla luce delle recenti dichiarazioni del Santo Padre sulla comunità Lgbtq, sono state condivise con la comunità arcobaleno e i follower di Luxuria.

Reazioni e polemiche: il dibattito è servito

Nonostante l'entusiasmo di Luxuria, non sono mancate le critiche. Alcuni utenti hanno espresso perplessità riguardo alle parole di apertura del Papa, sottolineando che la Chiesa cattolica richiede ancora la rinuncia al sesso, all'amore e all'identità per accettare le persone Lgbtq. Altri hanno addirittura accusato Luxuria di danneggiare la comunità Lgbtq con il suo continuo appoggio alla Chiesa.

Il video e i dubbi sulla sincerità dell'incontro

Molti si sono concentrati sul video pubblicato da Luxuria, notando che non è chiaramente visibile il momento in cui Papa Francesco incoraggia l'attivista. Questo ha sollevato ulteriori dubbi sulla sincerità dell'incontro e ha alimentato le polemiche.

Il confronto è la chiave del progresso

Nonostante le critiche, è essenziale considerare queste opinioni con spirito critico e verificare le fonti. Potrebbero essere solo rumors o interpretazioni personali. L'incontro tra Vladimir Luxuria e Papa Francesco ha sicuramente generato discussioni sulla questione Lgbtq all'interno della Chiesa cattolica, e il dialogo è fondamentale per favorire il progresso e il rispetto reciproco.

Un passo avanti o solo una facciata?

Mentre alcuni apprezzano la volontà del Papa di una Chiesa inclusiva, altri criticano le sue posizioni sulle persone Lgbtq. Che ne pensi tu? È un passo avanti per l'inclusione o c'è ancora molto da fare?

Un commento critico sull'incontro

Un utente ha commentato: "Quali parole di apertura? Quelle che ripete sempre, cioè che bisogna amare tutt* purché seguano il catechismo? Ma lo sai cosa che nel catechismo c'é scritto che noi dovremmo vivere nella rinuncia al sesso, amore, identità per essere accettat*? Suvvia eh". Questo commento mette in luce una contraddizione che spesso emerge quando si parla di inclusione all'interno della Chiesa cattolica. Nonostante le dichiarazioni di apertura del Santo Padre, molte persone LGBTQ+ continuano a sentirsi escluse e discriminate. L'incontro con Luxuria potrebbe essere un gesto di apertura, ma è evidente che serve fare di più per garantire una vera accoglienza e comprensione delle diverse identità.