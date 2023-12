Nunzia De Girolamo e il suo grande fallimento in Rai: un record da cancellare subito

Le cose non sembrano andare bene per la popolare conduttrice Nunzia De Girolamo e il suo show Avanti Popolo. L'ultima stagione Rai potrebbe essere ricordata per una nota triste: i numeri di ascolto estremamente bassi di un programma di prima serata.

Un paio di settimane fa, LaPresse aveva già ipotizzato una possibile chiusura anticipata del talk show. Sebbene queste informazioni debbano sempre essere verificate, sembra che Avanti Popolo stia affrontando una realtà difficile, insieme a un altro programma di Rai, Il Mercante in Fiera di Pino Insegno, che non ha rispettato le aspettative dell'azienda.

Un calo di ascolti da record

La caduta degli ascolti di Avanti Popolo è davvero notevole. Lo share è sceso all'1.9%, in forte calo rispetto alla settimana precedente quando De Girolamo aveva registrato uno share del 3.2% con 543.000 spettatori. Questa potrebbe essere una pietra miliare negativa per questa stagione Rai, almeno per quanto riguarda i talk show di prima serata.

Che cosa sta allontanando il pubblico?

Ci potrebbero essere molte ragioni dietro al calo di Avanti Popolo. Il programma potrebbe essere percepito come ripetitivo, affrontando temi già trattati in altri programmi. Nonostante la competenza e la professionalità di Nunzia De Girolamo, sembra che il pubblico italiano non si sia ancora affezionato a lei come presentatrice.

Come diceva il noto critico televisivo Aldo Grasso, "La televisione è un'industria senza memoria". Questa frase sembra adattarsi perfettamente alla situazione di Avanti Popolo. Nonostante la sua impeccabile conduzione e preparazione, il programma non riesce a conquistare il cuore degli italiani. La domanda sorge spontanea: Avanti Popolo riuscirà a risollevarsi o sarà destinato a una chiusura anticipata?