Laura Pausini mette a tacere i rumors sulla sua relazione: "L'intimità con il marito è alle stelle!"

Scopriamo di più sulla storia d'amore inossidabile tra la cantante Laura Pausini e suo marito Paolo Carta, una relazione forte e duratura che ha resistito nel tempo nonostante le voci infamanti circolate in passato.

Laura Pausini e Paolo Carta: una storia d'amore che sfida il tempo

È durante la sua recente apparizione a Domenica In che Laura Pausini ha colpito i fan non tanto per la sua musica, ma per la sua storia d'amore con il marito Paolo Carta. Invece di rispondere alle voci infamanti che circolavano anni fa al Grande Fratello Vip, la Pausini ha preferito concentrarsi sul suo amore per Paolo.

Vecchie voci infamanti e una relazione solida

La giornalista Alda D'Eusanio, in passato, aveva alimentato delle voci inquietanti su Paolo Carta nel reality show di Canale Cinque, insinuando che fosse "uno che la mena". Nonostante queste affermazioni, è importante precisare che si tratta solo di voci senza alcun fondamento concreto. La stessa Alda ha poi chiesto scusa per le sue parole.

Un amore reciproco e profondo

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Laura ha condiviso un particolare molto intimo del suo rapporto con Paolo. Ha raccontato che all'inizio della loro relazione, Paolo la guardava senza dire nulla. Ma con il passare del tempo, l'amore tra loro è fiorito, e hanno capito che erano fatti l'uno per l'altra. Nonostante siano trascorsi quasi vent'anni, Laura ha ammesso che Paolo non le dice mai "mi manchi, torna presto" quando sono lontani per qualche giorno. Ma lei, con un pizzico di ironia, lo chiama e gli chiede se sente la sua mancanza, e lui risponde sempre di sì. Un modo divertente per ribadire il loro amore reciproco.

Ancora innamorati come il primo giorno

Laura Pausini ha tenuto a sottolineare che il suo amore per Paolo Carta è ancora vivo come il primo giorno, nonostante siano passati 18 anni dal loro matrimonio. Hanno condiviso tutto insieme e Paolo è diventato una parte fondamentale della sua identità. Laura ha apertamente dichiarato che Paolo è l'uomo che l'ha amata di più dopo suo padre, amandola per quello che è e lasciandola libera di essere se stessa.

Una confessione intima

Laura non si è limitata a parlare del loro amore, ma ha condiviso anche un dettaglio curioso sulla loro vita intima. Ha confessato che dopo 18 anni insieme, la loro intesa sessuale è ancora forte e che si divertono insieme. Una dichiarazione forse un po' ardita, ma che Paolo, sicuramente, sarà stato felice di sentire.

Un messaggio d'amore potente

La storia d'amore tra Laura Pausini e Paolo Carta è un potente messaggio d'amore e stabilità in un mondo dove le relazioni effimere sono la norma. Nonostante le voci infamanti circolate anni fa, la coppia ha dimostrato di avere un legame solido e duraturo. Ricordiamo che Alda D'Eusanio ha chiesto scusa per le parole pronunciate in passato.

Questa storia d'amore ci ricorda che l'amore vero può superare ogni ostacolo e resistere nel tempo. Come sottolineato da Laura, l'amore vero è basato sulla fiducia reciproca e sulla libertà di essere se stessi. Quindi, lasciamo che l'amore trionfi sulle chiacchiere e celebriamo questa bellissima storia d'amore.