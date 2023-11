La reazione shock di Chiara Ferragni: Paloma fa uno scherzo di Fedez sul tappeto nuovo n

Immaginate di essere nella nuova casa di lusso di Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale più amata d'Italia, e di trovarvi di fronte a un piccolo disastro provocato dalla sua cagnolina Paloma. Ebbene, è quello che è successo, o almeno così ha voluto far credere il marito Fedez, in un divertente scherzo che ha visto Chiara protagonista di una reazione davvero esilarante.

Da quando hanno accolto Paloma nella loro vita, la piccola cagnolina ha conquistato tutti con i suoi dispetti, tra cui l'abitudine di lasciare i suoi bisognini in giro per casa. Una situazione che preoccupa non poco Chiara, soprattutto dopo il trasferimento nella nuova casa di lusso.

Lo scherzo di Fedez

Ma Fedez, per far ridere un po', ha deciso di mettere in scena uno scherzo che coinvolgesse proprio questo piccolo problema. Assieme ai loro bambini, Leone e Vittoria, ha posizionato delle cacche finte in giro per la casa, comprate appositamente, per far credere a Chiara che Paloma avesse "lasciato il segno" sul tappeto nuovo di zecca.

La reazione di Chiara? Inizialmente sconvolta, soprattutto quando vede la piccola Vittoria avvicinarsi alle cacche finte con le mani, scoppia in un urlo. Poi, però, capisce che si tratta solo di uno scherzo e decide di "vendicarsi" lanciando la cacca finta su Fedez.

La reazione dei fan

Il video di questo siparietto familiare è stato condiviso da Fedez sui suoi social e ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia, che tra risate e commenti di approvazione, hanno applaudito l'originalità dello scherzo.

"Ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo", recita una famosa citazione di Ella Wheeler Wilcox. E in effetti, la reazione divertentissima di Chiara Ferragni allo scherzo di suo marito Fedez ha fatto ridere molti fan della coppia. Di certo, dietro ogni risata si nasconde una grande paura: quella di vedere la loro nuova casa distrutta dalla loro cagnolina Paloma. Ma, per fortuna, si trattava solo di uno scherzo e la casa è salva... per ora!