Il regista di Mrs. Doubtfire svela il segreto nascosto su Robin Williams! Scopri le scene mai viste del film

Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro le quinte del famoso film "Mrs. Doubtfire" che ha incantato il pubblico con la brillante interpretazione di Robin Williams. Il regista Chris Columbus ci svela alcune curiosità sorprendenti.

Trent'anni sono passati da quando Robin Williams ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Daniel Hillard in "Mrs. Doubtfire". Ma vi siete mai domandati cosa succedeva dietro le quinte di questa commedia senza tempo?

Le riprese di Mrs. Doubtfire

Durante le riprese del film, Robin Williams si immedesimava così tanto nel suo personaggio che erano necessarie ben quattro telecamere per seguirlo in ogni momento. Columbus ha rivelato che nessuno poteva prevedere cosa avrebbe detto Williams una volta in scena, quindi era fondamentale registrare le reazioni spontanee degli altri attori. E pare che per Pierce Brosnan e Sally Field sia stato un bel problema tenere a freno le risate.

Il genio comico di Robin Williams

Williams era un vero genio dell'improvvisazione e desiderava dare il massimo in ogni scena. Per questo, dopo aver girato le scene del copione, si abbandonava al suo talento comico. Ne è derivata un'enorme quantità di scene extra con Williams come protagonista, un tesoro nascosto che il pubblico non ha mai avuto la possibilità di ammirare.

Un documentario in arrivo

Se però siete fan di Robin Williams, c'è una sorpresa in arrivo. Chris Columbus ha annunciato che sta lavorando a un documentario che esplorerà la creatività e l'arte dell'attore. Ci sono circa 972 scatole di filmati di "Mrs. Doubtfire" che contengono scene utilizzate nel film, sequenze tagliate e momenti dietro le quinte. Columbus vuole mostrare al pubblico l'arte di Robin Williams e rendere omaggio al suo talento unico.

Purtroppo, a causa della tragica scomparsa di Williams nel 2014, il progetto di un sequel di "Mrs. Doubtfire" è stato accantonato. Chi avrebbe potuto interpretare Euphegenia Doubtfire se non il grande Robin Williams?

L'aspetto indimenticabile di Robin Williams

Mentre attendiamo con ansia il documentario che ci mostrerà l'arte di Robin Williams, possiamo ancora goderci la sua performance indimenticabile in "Mrs. Doubtfire". Un film che ha conquistato i cuori di intere generazioni e che rimarrà per sempre un classico del cinema.

Robin Williams ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di persone con la sua interpretazione di Mrs. Doubtfire. È affascinante scoprire che durante le riprese sono state girate ben 610.000 metri di pellicola, a testimonianza dell'entusiasmo e della passione di Williams sul set. Ora non resta che attendere l'uscita del documentario che ci farà scoprire ancora di più dell'arte di questo straordinario attore.

Un tesoro inaspettato

"La comicità è una delle poche cose nella vita che può unire le persone e farle dimenticare le loro differenze", diceva Robin Williams, uno degli attori più talentuosi e amati di tutti i tempi. E la sua interpretazione di Mrs. Doubtfire ne è un perfetto esempio. La scoperta di centinaia di scene inedite con lui come protagonista è un vero tesoro per i suoi fan e una testimonianza del suo straordinario talento. Non vediamo l'ora di poterle ammirare in un documentario che ci farà scoprire ancora di più l'arte di Robin Williams.