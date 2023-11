Il matrimonio segreto di Simona Ventura e Giovanni Terzi: le indiscrezioni che non puoi perdere!

Pare che il grande giorno per Simona Ventura e Giovanni Terzi sia finalmente in vista! Durante una recente intervista, la coppia ha condiviso i dettagli del loro amore e dei loro piani per il matrimonio. Continua a leggere per scoprire di più su questa affascinante storia d'amore.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: un amore che danza

Attualmente impegnati come ballerini nel cast di Ballando con le Stelle 2023, Simona e Giovanni stanno affrontando sfide sempre nuove e sperimentando ogni settimana sul palco del programma. Ma oltre alle coreografie mozzafiato, c'è qualcosa di ancora più emozionante in arrivo per loro.

Come è iniziata la loro storia d'amore

Durante l'intervista a Bella Ma', Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno raccontato il loro primo incontro, che ha avuto luogo nel 2018 grazie a un invito a cena organizzato da Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente, e sua moglie, entrambi amici della coppia. Ma c'è di più! Simona ha rivelato che in realtà, si erano già incrociati qualche tempo prima in aeroporto, quando entrambi stavano viaggiando verso i rispettivi compagni.

Il matrimonio è alle porte

Dopo aver ascoltato il racconto del loro primo incontro, Pierluigi Diaco ha chiesto a Giovanni Terzi quando avverrà il matrimonio con Simona Ventura. "Nel 2024. Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che conosciamo la data, ma onestamente l'abbiamo definita due volte ed è successo di tutto", ha risposto Giovanni con un sorriso malizioso.

Giovanni ha poi aggiunto: "A tre mesi dalla data, la faremo sapere". Simona ha confermato tutto e, per il momento, il matrimonio continua ad essere avvolto da un certo alone di mistero. Nel marzo scorso avevano già dichiarato che la cerimonia non si svolgerà a Milano.

Non vediamo l'ora di scoprire tutti i dettagli di questo evento speciale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Cosa aspettarsi dal matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e sembra che Simona Ventura e Giovanni Terzi stiano vivendo appieno questo detto nella loro storia d'amore. Dopo anni di speculazioni e indiscrezioni, la coppia ha finalmente annunciato la data delle loro imminenti nozze. Ma il mistero avvolge ancora i dettagli del matrimonio. Nonostante le promesse di svelare tutto a tre mesi dalla data, siamo ancora in attesa di notizie concrete.

Sarà un matrimonio intimo o un grande evento mondano? Saranno presenti personaggi famosi o solo amici e parenti? E soprattutto, dove si svolgerà la cerimonia? Queste sono le domande che alimentano la curiosità dei fan. Non resta che attendere ulteriori dettagli e prepararsi per un matrimonio che si preannuncia indimenticabile.