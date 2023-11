Amici, Celentano manda in lacrime tutti: la spietata sfida che ha annientato Stella

In questa settimana, la popolare trasmissione "Amici di Maria De Filippi" ha offerto diverse sorprese e tensioni, grazie alle decisioni inaspettate prese da due note figure del programma: Alessandra Celentano e Anna Pettinelli. Questo ha portato a situazioni complesse per gli allievi, creando un'atmosfera di suspense e curiosità per gli episodi futuri.

Alessandra Celentano: una scelta inaspettata

Nel corso dell'ultima puntata, l'insegnante di danza Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova i ballerini in un modo del tutto originale. L'idea? Riunire tutti gli allievi in studio e chiedere loro di esibirsi, con un twist: sarebbero stati proprio i ballerini stessi a valutare le performance degli altri. A seguito delle esibizioni, la Celentano ha chiesto a tutti di ritirarsi in sala relax, annunciando che avrebbe proposto alla produzione di mettere in sfida l'allievo che avesse ricevuto il punteggio più basso.

La tensione sale: il caso di Nicholas

La situazione ha creato un certo imbarazzo tra gli allievi, in particolare per Nicholas. Il ragazzo, infatti, si è sentito in colpa per aver dato un voto basso a Chiara e si è pentito della sua decisione. Nonostante la tensione, Chiara si è dimostrata matura, riconoscendo che la situazione era difficile per tutti.

Anna Pettinelli: un confronto difficile con Stella

Le sorprese non sono finite qui. Anna Pettinelli ha voluto un confronto con Stella, la giovane cantante. Pettinelli ha chiesto a Stella di esibirsi nuovamente sul brano con cui era arrivata ultima in classifica nella puntata precedente, mettendo in dubbio le sue capacità. La notizia che doveva consegnare a Stella non era incoraggiante: la sua mancanza di idee e la sua trasparenza sul palco stavano compromettendo la sua posizione nel programma.

La reazione di Stella e l'opinione degli altri allievi

Le parole di Pettinelli hanno turbato Stella, che ha cercato di difendersi sostenendo che si sente limitata nel programma. Nel frattempo, la conversazione tra Pettinelli e Stella ha destato l'interesse degli altri allievi, che hanno commentato l'episodio e ammesso di condividere l'opinione di Pettinelli.

Ora, non ci resta che aspettare l'evolversi delle vicende legate a ballerini e cantanti di "Amici di Maria De Filippi" nelle prossime puntate. Come gestiranno le tensioni create? Riusciranno a superare le difficoltà che si presentano loro durante il percorso nel programma? E Stella riuscirà a dimostrare il suo vero potenziale? Restate sintonizzati per scoprire!

(Fonte: [Gossip e TV](https://www.gossipe.tv/))