Il Paradiso delle Signore, svelato l'intrigo della puntata di domani: Matteo e Maria più vicini che mai

Il Paradiso delle Signore: le trame si infittiscono

I fedeli spettatori ben sanno che i personaggi gravitano attorno a "Il Paradiso delle Signore", un grande magazzino di alta moda che ha introdotto per primo la moda prêt-à-porter nel cuore di Milano. È qui che Maria ha incontrato il suo attuale compagno, Vito. Dopo un periodo di crisi scatenato dalla lunga assenza di Vito in Australia per lavoro, Maria è stata attratta dal fascino di Matteo Portelli, il fratello segreto di Marcello Barbieri. I due stanno cercando di costruire un legame affettivo che fino a poco tempo fa ignoravano di avere.

Il triangolo amoroso tra Maria, Vito e Matteo

Ma c'è un problema: Matteo è innamorato di Maria, nonostante lei abbia già dei piani per il futuro con Vito. Matteo, per non causare sofferenze alla giovane stilista, ha deciso di lasciare il suo incarico appena assunto all'Atelier. Domani, nella puntata di venerdì 24, Matteo sarà al centro dell'attenzione, ma non per questioni sentimentali. Il giovane contabile aiuterà suo fratello Marcello nella sua battaglia d'affari contro il perfido Umberto Guarnieri. I due fratelli si avvicineranno sempre di più, con Matteo che confiderà a Barbieri dei suoi problemi con gli strozzini e di come si sia cacciato in questa situazione complicata.

Il segreto di Alfredo: un secondo lavoro nascosto

Intanto, Clara scoprirà che Alfredo ha un secondo lavoro come magazziniere al Paradiso e lo pregherà di mantenere il segreto, soprattutto da Irene.

Aspettando la prossima puntata

Il successo di "Il Paradiso delle Signore"

