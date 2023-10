Varese, commerciante torna in ferie a ottobre dopo la chiusura estiva e incolla un cartello esilarante: "Mi sono dimenticato di..."

Varese, un commerciante decide di tornare in ferie dopo averle già fatte in estate e si giustifica con la clientela piazzando un cartello esilarante davanti al negozio

Varese, una città situata nel cuore della Lombardia, rappresenta una delle destinazioni più affascinanti e culturalmente ricche del Nord Italia. Questa città, circondata da un paesaggio collinare e da un lago pittoresco, offre una vasta gamma di attrazioni che combinano storia, cultura, bellezze naturali e intrattenimento moderno.

Una delle principali attrazioni di Varese è il suo ambiente naturale. Il Lago qui è uno specchio d'acqua incantevole che offre numerose opportunità per attività all'aperto. Gli amanti della natura possono godersi escursioni panoramiche intorno al lago, praticare sport acquatici come il canottaggio e il windsurf, o semplicemente rilassarsi lungo le sue rive. I Giardini Estensi, noti anche come Giardini di Palazzo Estense, poi, sono un'oasi verde nel centro della città. Questi luoghi storici risalgono al XVI secolo e regalano spazi ben curati, statue, fontane e una tranquillità invidiabile. Sono il luogo ideale per una passeggiata rilassante o un picnic.

La Sacro Monte di Varese è un sito patrimonio dell'umanità UNESCO, noto per i suoi 14 santuari, ciascuno dedicato a una stazione della Via Crucis. La salita ai santuari offre una vista spettacolare sulla città e sulla regione circostante, oltre a un'esperienza spirituale significativa. Pure il Museo Civico di Varese è un'eccellente attrazione culturale, dove è possibile scoprire la storia e l'arte della regione. Le sue collezioni comprendono reperti archeologici, opere, manufatti storici e documenti che raccontano la storia del posto. Infine, per gli appassionati di architettura, la zona ha molte chiese e edifici da visitare, tra cui la Basilica di San Vittore, con il suo impressionante campanile, e il Palazzo Estense, un antico palazzo nobiliare situato nel centro della città. Ma oltre alle attrazioni principali, ve ne potrebbero essere altre 'nascoste', come un cartello, ad esempio.

Varese, commerciante va in ferie e lascia un cartello comico: "Ecco cosa tornato a fare in vacanza"

In effetti, Varese è una destinazione che incanta i visitatori con la sua combinazione di bellezze naturali, storia, cultura e gastronomia. Questa città è un'opportunità per scoprire il fascino della Lombardia, e offre qualcosa per ogni tipo di viaggiatore, che si sia interessati alla storia, alla natura, all'arte o al cibo. Insomma, è un luogo da esplorare e apprezzare. E può far anche ridere, se ad esempio ci si imbatte in qualche scritta esilarante...

La pagina Instagram @starwalls ha testimoniato proprio un cartello in quel di Varese che è davvero esilarante perché dimostra come i commercianti abbiano bisogno di periodi di ferie un po' più lunghi di quelli che in genere riescono ad avere. Davanti a un'attività non meglio identificata è apparso scritto infatti: "Mi sono dimenticato di pulire la spiaggia. Ci vediamo il 10 ottobre". Il biglietto è comico e al tempo stesso geniale. La fortuna è che i giorni scorsi sono stati eccezionalmente caldi, considerando che siamo in autunno e non in estate!

