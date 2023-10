Mara Venier cucina per i suoi ospiti: il menu tipicamente milanese è esagerato!

Mara Venier si diletta in cucina per i propri ospiti con un menu davvero esagerato in termini di bontà e gusto: ecco cosa ha preparato

Mara Venier è una figura iconica della televisione italiana, nota per la sua carriera di conduttrice e presentatrice. Nata il 20 ottobre 1950 a Venezia, affascina il pubblico con il suo carisma, il suo senso dell'umorismo e la sua autenticità da decenni ed è una delle personalità più amate e rispettate del mondo dello spettacolo nostrano.

La sua carriera televisiva ha inizio nei primi anni '70, e negli anni seguenti, si è affermata come una delle conduttrici più popolari in Italia. Ha presentato programmi di varietà, talk show, programmi di intrattenimento e spettacoli televisivi di grande successo. La sua capacità di comunicare con il pubblico e stabilire un rapporto genuino con gli ospiti l'ha resa un'icona vera e propria. È conosciuta per la sua simpatia, la sua spontaneità e la sua straordinaria capacità di mettere a proprio agio le persone che partecipano ai suoi programmi.

Mara Venier è stata particolarmente apprezzata per il suo lavoro nel campo dell'intervista, dove ha dimostrato un'abilità straordinaria nel porre domande rilevanti e nell'ascoltare attentamente le storie dei suoi ospiti. Ha ospitato nel suo salotto storico - Domenica In - molte celebrità italiane e internazionali, creando momenti televisivi memorabili. Il suo lavoro in questo programma è da sempre cruciale dato che la trasmissione rappresenta un appuntamento fisso per milioni di spettatori. Ma come cucina la 'zia d'Italia'?

Mara Venier, il suo menu per gli ospiti è golosissimo e tipicamente autunnale

Nel corso della sua vita, Mara Venier ha anche affrontato sfide personali con grande coraggio. Ha condiviso apertamente con il pubblico la sua battaglia contro problemi di salute e questo ha fatto sì che molte persone la considerassero un esempio di determinazione e resilienza. Quello che piace di lei è il suo mettersi a nudo in diverse circostanze, sempre e comunque. Così, qualche ora fa, non si è nascosta nemmeno in versione casalinga alle prese con una cena deliziosa. Curiosi di scoprire il suo menu?

Ebbene, per la cena in questione, la zia d'Italia, con capelli legati, occhiali e grembiulino ha optato per qualcosa di tipico del Nord (soprattutto Milano) e davvero autunnale (quindi perfettamente in linea con il periodo che viviamo). In base alle sue storie Instagram si apprende che ai suoi ospiti ha fatto mangiare la pasta con le zucchine, delle polpette fritte e soprattutto una bella polenta da servire con gorgonzola, crescenza e stracchino, un grande classico della cucina nordica. Per concludere il pasto, Mara Venier sceglie di donare a chi è invitato a casa sua un gustoso gelato alla crema (dato che sì, siamo in autunno, ma le temperature sono ancora estive!). Il menu è esagerato, sì! Esageratamente buono!

