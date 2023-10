Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Umberto fa una rivelazione a cuore aperto alla Contessa Adelaide di Sant'Erasmo

Il Paradiso delle Signore promette oggi una puntata entusiasmante, soprattutto riguardo Umberto Guarnieri e la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo

Anche questo pomeriggio, a partire dalle 16 - subito dopo il programma di Caterina Balivo 'La Volta Buona', torna Il Paradiso delle Signore. La fiction nella puntata di oggi, giovedì 12 ottobre, promette davvero scintille. D'altro canto, con l'avvicinarsi del weekend, si avvicina anche il desiderio degli sceneggiatori di tenere incollati i già milioni di telespettatori che amano questa serie, ancora più incollati allo schermo. Per chi dovesse perdersi l'episodio, comunque, ricordiamo la disponibilità su RaiPlay. Ma bando alle ciance. Ricordiamo cos'è successo nell'appuntamento di ieri per riprendere il filo del discorso.

In primis, Ciro - preoccupato per le sorti di sua figlia, ha iniziato a indagare su Vito. Quest'ultimo sta creando un po' di scompiglio, dal momento che ha lasciato l'atelier Paradiso come contabile, costringendo Vittorio Conti alla ricerca di una nuova figura professionale del genere, da assumere quanto prima. Per quanto concerne gli affari lavorativi, Marcello ha offerto a Matteo la possibilità di diventare suo collega, ma il fratello ha rifiutato. Intanto, Adelaide - pronta a raggiungere la sua Odile a Ginevra, si è trovata a prendere la decisione più difficile, quella di lasciare, quantomeno fisicamente per via della distanza, il suo fidanzato. Cosa succede dunque oggi?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marcello trova un piano per incastrare Matteo, Umberto e Adelaide si incontrano e...

Nella puntata di oggi vedremo Elvira che fa un invito ad Irene: quello di uscire in quattro, ognuno con il proprio fidanzato. Alfredo, tuttavia, prova un certo imbarazzo e non ne parla con Salvatore. Ma le bugie hanno le gambe corte e così l'altro lo scopre, in maniera alquanto tremenda. Insomma, Alfredo finisce per fare peggio. Passiamo dunque al filone Marcello che finisce per intrecciarsi con quello di Vittorio Conti.

Marcello non si arrende di fronte al fratello Matteo che ha rifiutato la proposta di diventare il suo braccio destro. Così, non appena viene a sapere che Vittorio è alla ricerca di un nuovo contabile per il Paradiso, il Barbieri fa 'due più due' e, grazie all'aiuto del Conti fa in modo che - in maniera fintamente casuale, il congiunto venga a conoscenza dell'ottima posizione lavorativa offerta dal proprietario dell'Atelier. Sarà davvero lui il nuovo contabile dell'azienda? Questo ancora non lo scopriremo oggi...

Nel frattempo, le vicende che riguardano Adelaide si fanno sempre più appassionanti. Flora ha scelto di dire di sì alla proposta della Contessa che voleva farla trasferire assieme ad Umberto a Villa Guarnieri. Proprio il Guarnieri tuttavia, spiazzerà tutti oggi con un gesto sorprendente: a cuore aperto confesserà tutti i propri tormenti alla bella Sant'Erasmo. Come finirà tra loro? Ci sarà forse un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere, per scoprirlo.

