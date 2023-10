Calabria, "Vuoi riscoprire i sapori di un tempo? Vieni all'imperdibile sagra della patata vicino Reggio!": il racconto su TikTok

Calabria, in provincia di Reggio-Calabria si tiene un'imperdibile sagra, stando a una testimonianza su TikTok: quella della patata

Mannoli è una piccola località nella regione della Calabria, situata in una posizione pittoresca tra montagne e mare. Nonostante le sue dimensioni modeste, offre una serie di attrazioni che possono affascinare i visitatori in cerca di esperienze autentiche e di una bellezza naturale intatta. La principale particolarità qui è sicuramente la sua posizione geografica. Questo borgo si trova a breve distanza dalle bellissime coste della Calabria, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare spiagge dorate, calette nascoste e acque cristalline. Le rive della zona sono perfette per prendere il sole, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi in un ambiente tranquillo.

Le montagne circostanti Mannoli sono un'altra attrazione notevole. Gli amanti dell'escursionismo troveranno numerosi sentieri che conducono a vette panoramiche e a paesaggi mozzafiato. Questi luoghi offrono l'opportunità di immergersi nella bellezza naturale dell'Appennino calabrese e godere della tranquillità delle foreste e dei boschi. La cittadina è anche famosa per la sua produzione di olio d'oliva extravergine di alta qualità. La zona è punteggiata da uliveti secolari che producono un olio prelibato. I visitatori possono esplorarli e gustare il prodotto fresco e aromatico.

Il patrimonio storico e culturale di Mannoli è rappresentato principalmente dalla Chiesa di San Nicola, un edificio religioso che riflette la tradizione architettonica della Calabria. Questo posto è un luogo di culto e una testimonianza del passato del borgo. Nonostante le dimensioni ridotte, la località offre anche alcune opportunità per assaporare la cucina locale. Ristoranti e trattorie offrono piatti tradizionali calabresi, basati su ingredienti freschi e genuini, come pasta fatta in casa, formaggi locali e pesce fresco. Infine, il borgo è un luogo ideale per coloro che cercano tranquillità e un'esperienza autentica lontana dalla folla delle località turistiche più affollate. Qui, è possibile immergersi nella cultura e nella bellezza naturale della Calabria, scoprendo un lato meno conosciuto ma altrettanto affascinante di questa regione meridionale dell'Italia ricca di tradizioni... E dove avverrà nei prossimi giorni una sagra buonissima!

Calabria, a Mannoli la sagra più buona di tutte: spunta finalmente la data

In effetti, Mannoli offre una combinazione di bellezze naturali, attività all'aperto, esperienze culturali e culinarie che possono affascinare i visitatori in cerca di autenticità e semplicità. Questa piccola località è una gemma nascosta della Calabria, pronta ad accogliere chi desidera scoprire la sua bellezza unica. Tale bellezza si nasconde anche in alcuni eventi, come quello che avrà luogo domenica 15 ottobre.

Su TikTok, precisamente sul profilo di @isabellamegale, è apparso un video che pubblicizza la manifestazione golosissima a Mannoli. Ecco le parole che si leggono sopra immagini gustose che fanno venire l'acquolina in bocca: "Sagra della patata aspromontana: il gusto della nostra terra incontra le ricette della tradizione, preparate ad arte dalle donne del paese, per riscoprire i sapori di un tempo in un ambiente ospitale con un clima di festa e la musica live di Ciccio Nucera in concerto. Sagra della patata, 15 ottobre a Mannoli. Imperdibile!".

