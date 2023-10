Il Paradiso delle Signore anticipazioni: problemi in fabbrica per Vittorio e Roberto, spunta un inaspettato alleato ad aiutarli

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della prossima settimana sono particolarmente 'succose': ecco cosa succederà giorno dopo giorno

Lunedì 16 ottobre: villa Guarnieri è il luogo che la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo ha scelto di donare a Flora e Umberto, tuttavia quest'ultimo appare tutto meno che tranquillo. Intanto Matteo comincia a lavorare al Paradiso, non conoscendo che Marcello - per scelta per la sua ex fidanzata, ora detiene parte delle quote dell'atelier (cosa che tra l'altro scatena la furia del Guarnieri). Intanto, il console giapponese fa un'offerta interessante per ciò che concerne la Galleria Moda Milano, ma Irene è scocciata da ciò.

Martedì 17 ottobre: per un attimo, a causa del contratto con il console, Matilde e Tancredi sembrano riavvicinarsi. Intanto Alfredo non riesce a capire i motivi per i quali Irene sia infastidita e le sue richieste. Matteo continua il lavoro al Paradiso e l'amicizia con Maria si fa sempre più speciale, al punto che la ragazza farà di tutto per fargli comprendere come Marcello sia un buon uomo (e anche per questo la Contessa lo ha designato come suo 'erede' nelle quote dell'atelier).

Mercoledì 18 ottobre: Umberto, per quanto possa essere geloso del fatto che Adelaide abbia dato le proprie quote del Paradiso a Marcello, quando viene a sapere che tra i due è definitivamente finita non può che essere lieto. Intanto, Flora è costretta a fronteggiare Fiorenza Gramini sempre più intenzionata a metterle i bastoni tra le ruote nella sua professione al Circolo. Matteo, nel momento in cui scopre la posizione ricoperta dal fratello nel suo nuovo posto di lavoro è quasi tentato di lasciarlo, ma Maria con la sua dolcezza e franchezza al tempo stesso, lo convince del fatto che non sia opportuno.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Vittorio e Roberto hanno problemi in fabbrica, ma qualcuno li aiuterà

Giovedì 19 ottobre: Maria è sempre più vicina a Matteo e oramai appare evidente come la loro amicizia, nel corso delle puntate potrebbe diventare qualcosa di più forte. È questa la nuova coppia che prenderà il posto nel cuore dei telespettatori, delusi dal finale dei 'Barberasmo'? Impossibile per ora dirlo con certezza. Quello che invece si sa è che Matteo viene seguito da un individuo non meglio identificato. Nel frattempo, Matilde e Tancredi si parlano ancora e lei ammette di non aver confessato lui qualcosa di rilevante.

Venerdì 20 ottobre: Matilde e Tancredi incontrano il console giapponese, ma l'uomo non si degna di interpellare la donna in merito a una decisione importante e questo finirà per deluderla molto. Alfredo, nel frattempo, si prodiga per Irene, ma capisce che a lei delle moto non interessa nulla. Il losco individuo che seguiva Matteo lo minaccia, ma veniamo al clou. Vittorio e Roberto sono in evidente difficoltà nella fabbrica. Un prezioso quanto inaspettato alleato è pronto a dare loro una mano. Ma chi sarà?

