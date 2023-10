Lazio, "Vicino Viterbo si spende pochissimo e si mangia benissimo alla sagra delle castagne!": il racconto del TikToker

Lazio, nelle vicinanze di Viterbo anche questo weekend c'è una sagra imperdibile: quella delle castagne. Ecco fino a quando potrete andarci e quanto si spende secondo la testimonianza di un TikToker

La sagra delle castagne questa volta non si svolge in Campania, bensì nel Lazio a Soriano nel Cimino. Esso è un pittoresco comune situato noto per la sua bellezza paesaggistica e il suo patrimonio storico e culturale. Questa piccola gemma incastonata tra le verdi colline è un luogo che incanta i visitatori con le sue attrazioni uniche.

Il borgo storico di Soriano nel Cimino è, senza dubbio, una delle sue principali bellezze. Le strade lastricate, le piazze accoglienti e gli edifici storici ben conservati creano un'atmosfera incantevole che riporta indietro nel tempo. Le strette viuzze del centro storico sono un piacere da esplorare, e il Castello Orsini è una delle sue principali attrazioni. Questo maestoso castello domina il borgo ed è un esempio straordinario di architettura medievale.

Soriano nel Cimino è anche noto per la sua cucina tradizionale. La gastronomia locale è ricca di sapori autentici e prelibatezze tipiche del Lazio. I piatti a base di funghi, castagne e tartufo sono particolarmente popolari, e il vino locale è una delizia per gli intenditori. Per questo non possono mancare eventi come sagre a questi cibi dedicate.

Lazio, TikToker testimonia: "A Cimino fino al 15 ottobre c'è la sagra delle castagne: ecco cosa abbiamo mangiato di buono"

Come ampiamente sottolineato, Soriano nel Cimino è una destinazione che incanta i visitatori con la sua bellezza, la sua storia e la sua cucina deliziosa. Questo comune rappresenta un'esperienza autentica di una piccola città italiana che offre una fuga tranquilla dalla frenesia della vita moderna. La sua ricchezza culturale, i suoi paesaggi naturali e il suo fascino storico lo rendono un luogo ideale per chi desidera scoprire l'autentica bellezza dell'Italia. E poi, è imperdibile qui la sagra delle castagne.

A raccontarlo è il TikToker @ilcasaledipaolaemarco: "Lo sapevi che fino al 15 ottobre a Cimino c'è la sagra delle castagne?". Così inizia il video una voce che parrebbe modificata artificialmente. Chiunque abbia registrato il filmato comunque asserisce di aver mangiato in taverna alla sagra delle castagne, ma di non aver rinunciato a uno spuntino: i castagnocchi fritti. Quello che occorre fare è semplicemente scegliere la taverna, pagare alla cassa e sedersi, una volta stabilito il posto in cui fare il proprio pasto.

"Minestra di ceci e castagne, gnocchi con i ferro al ragù, sella di vitello alle castagne e fagioli all'uccelletto, un antipasto e un paio di birre, abbiamo speso solo 44,50 euro", si conclude in questo modo il video del cibo ordinato in taverna. Il filmato immortala tutti i piatti e lo scontrino che parrebbe abbastanza vantaggioso considerando anche solo il costo delle castagne.

