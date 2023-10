Sicilia, Francesca Chillemi fa la pausa dal set di 'Viola come il mare' sulla spiaggia da sogno: dove si trova

Sicilia, Francesca Chillemi in una delle pause dal set di Viola come il mare, la fiction che gira con Can Yaman, si trova su una spiaggia sorprendente: ecco quale

Francesca Chillemi, la bellissima ex Miss Italia e attrice in diverse fortunatissime fiction come Che Dio ci aiuti, è attualmente impegnata sul set di un prodotto di finzione altrettanto interessante: Viola come il mare. Qui recita accanto al bellissimo Can Yaman, al punto che sono parecchi i fan che li vorrebbero assieme. Questa resterà una fantasia, comunque, considerando che la 38enne è felicemente impegnata e ha anche una figlia. Ora, la vita di una persona che lavora per il cinema e la televisione può essere frenetica, ma anche bellissima soprattutto se il film o la serie per la quale si lavora è ambientata in Sicilia.

È questo il caso di Viola come il mare, ambientata a Palermo e, di conseguenza, girata lì. Per la seconda stagione sono iniziate le riprese, ma ogni tanto esistono momenti di riposo anche per gli attori protagonisti. Uno di questi, Francesca Chillemi - Viola, nella fiction, sceglie di passarlo a Trapani in spiaggia. "E che pausetta eh! Niente male!", ammette nella storia che la vede felice e sorridente sul proprio lettino. D'altro canto le temperature siciliane permettono ancora svolgere attività praticamente estive. Ma scopriamo qualcosa in più sul luogo scelto dall'ex Miss Italia per il suo ristoro.

Sicilia, Francesca Chillemi è a Trapani: la città delle saline e delle tradizioni marinare

Trapani è una delle mete turistiche più affascinanti della Sicilia. Questa città millenaria offre una straordinaria varietà di attrazioni che spaziano dalla storia antica alle bellezze naturali, dalla cultura all'enogastronomia, rendendola un luogo unico e indimenticabile per i visitatori. Oltre alle spiagge della provincia, dalla sabbia dorata e dalle acque cristalline, una delle attrazioni principali della località è il suo affascinante centro storico. Le strade strette e tortuose, le piazze accoglienti e gli edifici storici in stile barocco creano un'atmosfera misteriosa e un vero e proprio tuffo nel passato.

Tra le sue bellezze principali, spicca la Cattedrale di San Lorenzo, un capolavoro dell'architettura barocca, e il Museo Regionale "Agostino Pepoli", che ospita una vasta collezione di reperti archeologici e opere d'arte. Ma la città è anche un importante centro per la tradizione marinara in Sicilia. Il Museo del Sale, situato nella storica salina di Nubia, offre ai visitatori l'opportunità di scoprire la storia e il processo di produzione del sale marino, un'attività che ha radici antiche nella zona. Durante l'estate, le saline si tingono di rosa, creando uno scenario unico e suggestivo.

L'ottima enogastronomia è un'altra caratteristica di Trapani. La cucina siciliana è rinomata per la sua autenticità e sapore, e la città in questione non fa eccezione. Qui è possibile assaporare piatti tradizionali come il "cous cous alla trapanese", il pesce fresco del giorno, i cannoli siciliani e i vini locali, tra cui il Marsala.

