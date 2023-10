Campania, "C'è un evento che non potete perdervi se amate il cioccolato": il racconto del TikToker sull'eccezionale sagra

Campania, ecco un evento cui gli amanti del cioccolato non possono mancare. Ecco dove si tiene e quali sono le date indicate dal TikToker

Il cioccolato è uno dei piaceri più amati al mondo, una tentazione dolce che ha affascinato l'umanità per secoli. La sua storia è un racconto affascinante di scoperta, innovazione e passione che si estende attraverso le culture e le epoche. Il cacao, l'ingrediente principale del cioccolato, ha radici nelle antiche civiltà dell'America centrale e meridionale. Gli Aztechi e i Maya furono alcuni dei primi a coltivarlo e a preparare bevande a base di esso. Queste bibite erano spesso amare e speziate, molto diverse dal sapore dolce che conosciamo oggi.

Fu solo con l'arrivo del cacao in Europa, dopo il viaggio di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, che iniziarono a emergere le prime versioni del cioccolato come lo mangiamo attualmente. Esso veniva preparato come bevanda calda, spesso con zucchero o miele per renderlo più gradevole al palato. Con il tempo, l'arte della produzione del cioccolato si diffuse ovunque, e il cioccolato divenne un bene di lusso apprezzato dalle corti reali e dalla nobiltà. Nel XIX secolo, con l'invenzione delle moderne tecniche di produzione, il cioccolato solido divenne più accessibile al grande pubblico, soprattutto in Svizzera e in Belgio, due Paesi che sarebbero diventati noti per l'alimento in questione.

Oggi, il cioccolato è un prodotto globale, amato in tutte le sue forme, dai tavolette di cioccolato al cacao in polvere, dalla cioccolata calda ai brownie. Quello al latte è cremoso e dolce, quello fondente fondente ha un sapore ricco e profondo, e quello bianco bianco è burroso e vanigliato. Il cioccolato è anche spesso combinato con una varietà di ingredienti, come noci, frutta secca, caramelle o spezie, per creare un'infinità di golosità. Proprio simili prelibatezze saranno certamente gustabili in una fiera che si terrà in Campania prossimamente.

Campania, TikToker testimonia: "Ecco la sagra dove andare se siete golosi di cioccolato"

Il profilo ufficiale di TikTok Chocoland (@chocolandterradeigolosi) ha recentemente postato un video che mostra un influencer e organizzatore di una fiera del cioccolato in Campania mentre pubblicizza l'evento. Ecco di quale manifestazione parla e quando avrà luogo, riportando le sue esatte parole: "Dal 19 al 22 ottobre qui sul lungomare di Salerno, ritorna Chocoland, la terra dei golosi, la fiera del cioccolato artigianale. È un evento che non potete assolutamente perdervi".

@chocolandterradeigolosi Dal 19 al 22 Ottobre ritorna a Salerno CHOCOLAND la terra dei Golosi la fiera del Cioccolato Artigianale ❤️ ♬ suono originale - Chocoland

Nel video - che fa venire l'acquolina in bocca per via di una scatola di cioccolatini mostrati - si prosegue raccontando in maniera ancora più dettagliata Chocoland: "Ci saranno laboratori, show cooking dedicati, animazione per bambini, spettacoli e tanti dolci e cioccolato". Infine, il content creator invita tutti a partecipare: "E allora? Cosa aspettate? Vi aspetto dal 19 al 22 ottobre qui sul lungomare di Salerno per mangiare insieme tanta cioccolata". E voi? Ci andrete?

