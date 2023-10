Roma, parcheggio selvaggio a pochi metri dal monumento simbolo: "Nonostante il divieto..."

L'inciviltà a Roma regna sovrana, perfino in quartieri centralissimi. A pochi metri da uno dei monumenti simbolo della Città Eterna, si verifica un problema comune all'intero territorio comunale: il parcheggio selvaggio.

A Roma sono immatricolati oltre 2 milioni di veicoli. 1,72 milioni sono le autovetture e 387.000 sono i motocicli. Tra le otto grandi città italiane, la capitale è al primo posto per quanto riguarda il numero di auto ogni 1000 abitanti (629), mentre è terz'ultima se consideriamo i mezzi a due ruote. I dati sono aggiornati a dicembre 2021 e sono stati elaborati da Roma Servizi per la Mobilità. Oggi, più che mai, a Roma è fondamentale avere un veicolo poco inquinante: a partire dal 1° novembre, le auto di classificazione inferiore a Euro 3 (benzina) ed Euro 4 (diesel) non potranno circolare in gran parte del territorio comunale negli orari di punta.

La buona notizia è che nel 2021 le auto Euro 6 erano il 28,6% ed è certo che siano aumentate negli ultimi due anni. In crescita ci sono anche le auto elettriche, che nel 2021 erano 20.000 unità, numero in netta crescita rispetto al 2020. Insomma, la città sta cambiando ma c'è qualcosa che è rimasto immutato: la dipendenza dei romani dall'automobile. Sembra proprio che abita in questa città non ne possa fare a meno. D'altronde, in un sondaggio sull'efficienza del trasporto pubblico, 84 romani su 100 hanno reputato "insoddisfacente" il trasporto pubblico capitolino a fronte delle loro esigenze.

Roma, il parcheggio selvaggio a due passi dal Pantheon

L'oggettiva sovrabbondanza di automobili a Roma, in tutti i quartieri, ha molti più effetti negativi che positivi. Oltre ai problemi di inquinamento acustico e ambientale, crea enormi difficoltà al momento del parcheggio. Moltissimi romani che non hanno un garage o non possono pagare l'abbonamento a uno, devono necessariamente lasciare l'auto per strada. Negli orari di punta, ai tantissimi romani che vivono in centro si aggiungono gli altrettanto numerosi lavoratori della capitale, che occupano i pochi spazi disponibili. Questo mix esplosivo dà vita a situazioni oggettivamente assurde, come quella documentata in foto su X (o Twitter) che dir si voglia da un cittadino romano attivo.

Si tratta di una stradina vicina al Pantheon. Come si può vedere, nonostante il divieto di sosta e fermata, c'è un'auto ferma e un NCC che ha appena fatto scendere dei turisti. Anche il furgone da lavoro poco più avanti e quello giallo, secondo molti, non dovrebbero transitare in questa zona. Inoltre c'è anche chi fa notare come in questo angolo di Roma abbondino bed and breakfast e casa vacanza, che contribuiscono sicuramente ad aumentare il numero già altissimo di auto che circolano a Roma. Si spera che la nuova ztl 'fascia verde' che entrerà in vigore tra pochissimi giorni riduca un problema ormai epocale di Roma.

