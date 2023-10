"Mi sono rifiutato di cedere il mio posto in treno a una donna incinta e vi spiego perché"

La cortesia vorrebbe che chi non ha problemi fisici debba cedere il proprio posto in treno a una persona anziana (a prescindere che sia uomo o donna) o a una donna incinta. Un uomo non l'ha fatto ed ha spiegato perché.

Su quasi tutti i mezzi di trasporto esistono dei posti a sedere con una targhetta che recita: "Riservato a donne incinta". D'altronde in molti comuni italiani esistono anche dei posti auto riservati alle future mamme o a chi ha partorito da pochi mesi. In generale, a prescindere dalle proprie idee, chi porta una creatura in grembo meriterebbe il massimo del rispetto da parte di tutti. Ecco perché anche quando una donna incinta sale su un autobus o su un treno, la prima persona - soprattutto se non ha problemi di deambulazione - che la nota dovrebbe alzarsi dal proprio posto e cederle il proprio posto.

Un uomo che non soffre di alcuna malattia motoria, né tanto meno ha difficoltà a rimanere in piedi, si è rifiutato ugualmente di alzarsi per far sedere sul suo sediolino una donna incinta. Non pago, lo ha anche raccontato sul web, dove virtualmente chiunque può leggere delle sue gesta. Su Reddit, social network dal funzionamento molto simile ai vecchi forum, l'uomo ha aperto un thread in una delle sezioni più amate dal sito: "Am I the A***ole?", in italiano: "Sono io lo stro**o?". Qui, persone da tutto il mondo (99 volte su 100 in forma anonima) raccontano storie di vita vissuta e chiedono chi sia nel torto e chi nella ragione.

Non cede il suo posto in treno a una donna incinta e si 'giustifica' così

Il contesto: il treno era "pieno" e non c'era neppure l'ombra di un sediolino vuoto. A un certo punto, è salita una donna incinta che si è guardata attorno nella speranza di trovare un posto a sedere. Nei paraggi, oltre all'autore del post, c'erano "altre persone molto più anziane" di lui. Vedendo che era rimasta in piedi per qualche minuto, una donna "anziana" (seduta) è intervenuta, dicendo alla ragazza incinta di sedersi al posto dell'uomo. Lui, reagendo d'istinto, ha sbottato: "Non puoi dire ad altre persone di prendersi il mio posto. È mio e decido io". L'anziana ha ribattuto che la donna era incinta, mentre lui era giovane e in forma e avrebbe potuto viaggiare in piedi per il resto del tragitto.

Ammettiamolo: le liti in treno, specialmente se sono solo verbali e non fisiche, hanno un fascino tutti loro. I presenti hanno iniziato ad interessarsi alla questione e quasi tutti hanno fissato il ragazzo che si rifiutava di cedere il posto. "A quel punto mi sono innervosito e ho risposto che non mi sarei alzato. Ho detto alla donna anziana di farsi gli affari suoi e che avevo il diritto di rimanere dov'ero senza sentirmi in difetto", ha scritto il protagonista su Reddit. Come prevedibile, una grandissima parte del popolo di Reddit ha affermato che il ragazzo ha sbagliato, nonostante l'intrusione della donna anziana. "Ricorda che i gesti di cortesia fanno bene a chi li riceve e a chi li fa", scrive un utente. "La colpa è tua: non eri obbligato ad alzarti, ma l'hai gestita malissimo", gli fa eco un altro. E ancora: "Per colpa di una terza persona, ti sei rifiutato di cedere il tuo posto a sedere a donna che ne aveva bisogno. E hai fatto pure la parte del bambino capriccioso".

