"Una mamma ha permesso a sua figlia di prendere a calci il sediolino e tirarmi i capelli, ma alla fine mi sono vendicata"

Una donna ha raccontato di come una bambina le abbia rovinato il viaggio in aereo. Il tutto nell'indifferenza totale della mamma. La passeggera, però, alla fine si è vendicata a modo suo.

In giro per il mondo, esistono sempre più luoghi vietati ai bambini. Per quanto rari, alcuni ristoranti espongono cartelli in cui fanno sapere che chiunque abbia meno di 10 anni non può entrare. In una società occidentale in cui si tende a fare sempre meno figli, misure del genere non sono necessariamente impopolari, anzi. Perfino le compagnie aeree si sono mosse in tal senso: una olandese ha creato degli scompartimenti (per cui è previsto un sovrapprezzo) non prenotabili da passeggeri minori di 16 anni. Va da sé che anche i genitori, per non lasciare incustoditi i loro bambini, evitino di sedersi qui.

A dimostrazione di come alcuni bambini siano insopportabili (nel senso stretto della parola), c'è la testimonianza di una donna che ha scritto sulla sezione di Reddit "Am I the A**hole? ("Sono io lo stro***?"). L'anonima autrice del post ha spiegato che di recente è stata in vacanza con il fidanzato e di aver preso l'aereo per spostarsi. Dettaglio fondamentale: si è trattato di un volo internazionale della durata di 15 ore. Dato che a bordo di un aereo non c'è davvero molto da fare per così tanto tempo, tante persone provano a dormire o quantomeno a riposarsi e rilassarsi. Quando, però, c'è una bambina maleducata con una mamma e un papà che la ignorano, anche un volo più breve può diventare un vero e proprio incubo.

La figlia rovina il volo a una donna, la mamma la ignora

Su Reddit, l'autrice del racconto ha premesso che l'inizio non era promettente, dato che lei e il fidanzato hanno subito scoperto di essere seduti davanti a una bambina di "due o tre anni" che non sembrava educatissima. Secondo la sua testimonianza, la giovanissima passeggera le ha "tirato i capelli", "preso a calci il sediolino" e "toccata con le dita" per tutto il tempo e ha dato fastidio anche al suo compagno. Ancora più grave il fatto che la mamma non avrebbe fatto nulla per fermarla. A un certo punto, per sua fortuna, la piccola si è addormentata e a quel punto è scattata la vendetta per quattro ore da incubo. L'autrice del racconto ha leggermente abbassato il sediolino per essere più comoda, ma la mamma della bambina le ha chiesto di rimetterlo rigido, perché "era scomodo" per lei.

"Siamo rimasti in silenzio nonostante ci abbia infastiditi, perché capiamo quanto sia difficile un volo di 15 ore con un bambino. Per fortuna, dopo quattro ore in cui ci ha disturbati in tutti i modi immaginabili, si è addormentata. A quel punto, ho abbassato lo schienale del sediolino per riposarmi dopo quelle ore di stress". Ecco che la vendetta è servita: "La mamma della bambina mi ha toccato la spalla per chiedermi di rialzare lo schienale, dato che si sentiva scomoda e aveva la figlia che dormiva abbracciata a lei. Io mi sono vendicata ignorando la sua richiesta. Penso che in questo modo le ho restituito il favore per aver ignorato la figlia tutto il tempo, non facendomi dormire e facendo iniziare male la mia vacanza".

LEGGI ANCHE: Salta la fila per scendere dall'aereo e viene applaudito dagli altri passeggeri: il motivo