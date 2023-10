Il Paradiso delle Signore, quanto costa il cagnolino di Salvatore? Sicuramente non è per tutti!

Emanuel Caserio, Salvatore ne Il Paradiso delle Signore, ha un bellissimo cagnolino: ma quanto costa?

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più apprezzate della televisione italiana. Va in onda quotidianamente dopo La Volta Buona, il talk show di Caterina Balivo che quest'anno ha sostituito Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. A piacere della serie tv - nata in prima serata e solo successivamente passata in fascia pomeridiana, è indubbiamente la storia che vede al centro le Veneri, commesse dell'atelier Paradiso. Interessanti soprattutto le loro vicende sentimentali, piuttosto che quelle lavorative. Accanto alle donne, tuttavia, vi sono anche personaggi maschili che, in questo prodotto di Rai 1 hanno lasciato il segno.

Uno di questi è Salvatore, interpretato dall'abile attore Emanuel Caserio. I veri fan de Il Paradiso delle Signore, così, non possono fare a meno di seguirlo anche sui social, dove ha pubblicato di recente delle storie insieme ad un suo amico a quattro zampe. Ma di che razza è e quanto costa l'animale? In primis sveliamo che siamo di fronte a un Barboncino Toy, una varietà di Barboncino nota per la sua dimensione ridotta, il suo aspetto grazioso e il suo carattere affettuoso. Questa specie è molto popolare come animale domestico, ed è conosciuta per le sue caratteristiche fisiche e comportamentali distintive.

Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio sceglie un Barboncino Toy come animale domestico: quanto costa?

Il protagonista de Il Paradiso delle Signore ha scelto per l'appunto un Barboncino Toy per accudirlo ed amarlo. Dal punto di vista fisico, questo cane è noto per il suo piccolo formato. La sua altezza è generalmente inferiore a 28 centimetri e il suo peso può variare tra 2 e 4 chili. Ha una struttura compatta e armoniosa, con un corpo coperto da un mantello folto e ricciuto che può essere di vari colori, tra cui bianco, nero, marrone e grigio. Uno dei suoi tratti distintivi è la pelliccia, che è ipoallergenica e non perde peli. Questa caratteristica lo rende una scelta popolare per le persone con allergie. Tuttavia, il suo manto richiede una cura costante per evitare che si annodi o si formino grovigli.

Dal punto di vista comportamentale, i Barboncini Toy sono noti per la loro intelligenza e natura affettuosa. Sono cani socievoli e legati alla famiglia, desiderosi di passare tempo con i loro proprietari. Si dice anche che siano facilmente addestrabili grazie alla loro abilità cognitiva, ma possono mostrare una certa testardaggine se non vengono seguiti con pazienza e coerenza. Emanuel, come si vede dalle sue storie Instagram, sta proprio facendo i primi tentativi di addestramento, lanciando oggetti nella speranza che il quattrozampe li riporti indietro.

Ma quanto costa un Barboncino Toy? Occorre fare delle premesse. In primis, tutti gli animali o quasi 'acquistati' in un allevamento hanno un prezzo maggiore perché vengono mantenuti qui con una certa cura. In genere, comunque, un esemplare del genere può costare dai 600 ai 2000 euro. Tutto dipende dal pedigree e dai titoli familiari. Ad ogni modo, resta un cane non per le tasche di tutti.

