Terra Amara, oggi puntata bollente: una verità che lascerà Zuleyha senza parole

Terra Amara, le anticipazioni di oggi segnalano una puntata imperdibile: ecco cosa accadrà e perché Zuleyha resterà senza parole

Terra Amara è la soap opera turca che conquista sempre il pubblico di Canale 5, tutti i pomeriggi della settimana. A piacere è indubbiamente la storia appassionante che vede come protagonista la sarta Zuleyha e i suoi amori. Ma passiamo a cosa vedremo nella puntata di oggi, che si prospetta bollente. In primis, Umit, una donna affascinante quanto misteriosa è arrivata a Cukurova e Demir - del tutto casualmente (o almeno così sembrerebbe) l'ha incontrata e conosciuta, subendo completamente il suo carisma. Vedendola dunque, in strada alle prese con una ruota, le ha dato una mano e hanno cominciato a parlare, malgrado lei non abbia dato troppe informazioni in merito a chi sia e cosa faccia in città.

In realtà, Umit è giunta a Cukurova per sostituire Mujgan diventando il nuovo primario in ospedale. Proprio qui tutti si soffermano sulla sua bellezza che ha fatto centro anche nel cuore di Demir. A tal proposito, malgrado Sevda continui a dirgli di recuperare il rapporto con la sua Zuleyha, lo Yaman sembra stregato dalla nuova arrivata e la invita persino ad un evento che lo riguarda. Eppure la Kahraman nasconde un segreto importante: in realtà è complice di Fikret. Quest'ultimo vuole vendicarsi di Demir che ha sempre avuto una vita migliore della sua e per attuare la propria vendetta ha scelto proprio Umit, una sua vecchia amica. In effetti, il piano di Fikret sembrerebbe riuscire in pieno...

Terra Amara anticipazioni: dopo quello che succede oggi in puntata non si torna più indietro

Nel momento in cui Demir scopre che Umit - essendosi appena trasferita, necessita di una nuova casa in cui stabilizzarsi, le offre un suo appartamento a basso prezzo, rendendosi anche disponibile per qualsiasi altra faccenda. Ovviamente, la Kahraman, sapendo di potersi avvicinare ancor di più allo Yaman così facendo (per realizzare le volontà dell'amico Fikret) non può che accettare la generosa offerta del padre di Leyla. E non fa certo solo questo.

La ragazza volontariamente distrugge un tubo della casa e chiama lo Yaman perché l'aiuti ancora una volta. Demir non se lo fa ripetere due volte ed è subito da lei. Durante quest'incontro nella nuova casa di Umit, quest'ultima si fa coraggio e bacia l'imprenditore. Fingendo pentimento si allontana subito, tuttavia poco dopo chiede all'uomo di restare ancora un po' con lei. In seguito a qualche tentennamento, alla fine, il marito della sarta cede alla passione regalando una puntata bollente ai telespettatori. Il tradimento è stato messo in atto, ma non per questo Demir lo confesserà a Zuleyha. Tornato a casa non dirà niente. La puntata è sconvolgente alla luce dell'amore tossico, ma possessivo provato dallo Yaman nel corso di tutta la serie fino ad ora. Vi sareste aspettati delle corna per la povera Altun?

