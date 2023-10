Campania, "Vicino Caserta esiste il paradiso del cioccolato": il racconto del TikToker sull'imperdibile sagra

Campania, non lontano da Caserta gli amanti del cioccolato potranno degustarlo in svariati modi in occasione di una festa speciale: a raccontarlo è un TikToker

Il posto in cui si svolge la festa preferita degli amanti del cioccolato è Teano, una pittoresca cittadina situata nella provincia di Caserta, in Campania. È un luogo ricco di storia e cultura. Sebbene sia spesso ombreggiata da zone più famose della regione, la città offre una serie di attrazioni affascinanti e un'esperienza autentica per i visitatori che desiderano scoprire il suo patrimonio storico e culturale. In primis, qui vi è l'Anfiteatro Romano, costruito nel I secolo d.C.: è un notevole esempio di architettura romana e poteva ospitare fino a 6.000 spettatori. Oggi, è possibile visitare le rovine e immaginare gli spettacoli e le battaglie che si svolgevano al suo interno.

C'è poi il Museo Archeologico Nazionale che ospita una vasta collezione di reperti archeologici provenienti dalla zona circostante. Gli oggetti esposti risalgono all'epoca romana e offrono un'interessante prospettiva sulla storia della regione. Mentre da visitare è pure il Santuario di San Michele Arcangelo, un luogo di culto cattolico situato sulla collina di Monte San Michele, da cui si può godere di una vista panoramica sulla campagna circostante. Esso è stato costruito nel IX secolo ed è un posto di pellegrinaggio e devozione. Ma Teano è famosa anche per eventi e tradizioni, come la Sagra del Fusillo e la Festa del Cioccolato, di cui oggi si tratta.

Campania, la festa del cioccolato a Teano è pura poesia: "Mi raccomando, veniteci!"

In Campania nel periodo autunnale le sagre abbondano, soprattutto per quanto riguarda i funghi, le nocciole e le castagne, tre prodotti tipici e molto amati nell'entroterra. Eppure questa volta, un TikToker noto come I Viaggi del Brigante (@iviaggidelbrigante) propone qualcosa di diverso e altrettanto gustoso. In uno dei suoi ultimi video prende in esame un evento che si è tenuto a Teano lo scorso weekend: Cioccolateano. Tranquilli, ci sono anche il 14 e 15 ottobre di festa per rimediare a un'eventuale assenza!

"Il modo migliore per festeggiare il cioccolato nell'alto casertano. Amici briganti, oggi cantiamo una storia antica. E benvenuti a Cioccolateano 2023, la festa del cioccolato artigianale che si tiene a Teano, in provincia di Caserta. La manifestazione si tiene all'interno del centro storico", spiega il TikToker, procedendo poi nell'esporre cosa si trova all'evento: "In questa manifestazione è possibile gustare cioccolato artigianale in tante forme, ma non solo. Durante i due fine settimana sarà possibile visitare musei e monumenti della città, assistere a spettacoli musicali e mostre d'arte, oltre ad animazioni per bambini. Cioccolateano non è solo la festa del cioccolato, ma potrete assaggiare anche altri prodotti tipici e cose buone".

Infine, non gli resta che dare l'appuntamento ai suoi follower: "È una manifestazione che si tiene il 7 e l'8 ottobre e il 14 e il 15 ottobre, i sabati a partire dalle ore 15 e le domeniche a partire dalle ore 10 del mattino. Ragazzi, e da Cioccolateano è tutto, mi raccomando veniteci". E voi? Sceglierete questa come meta per il prossimo weekend?

