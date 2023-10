Parma, il proprietario del locale non sopporta gli incivili e incolla questo cartello geniale: "Tieni il bagno pulito se vuoi..."

Parma, il gestore di un locale è stanco della sporcizia lasciata dai clienti in bagno e scrive un cartello semplicemente perfetto (con un'immagine altrettanto azzeccata)

Parma, in un bagno spunta un cartello esilarante: a renderlo tale è l'immagine che lo accompagna

Parma è una città che delizia i sensi con la sua bellezza architettonica, la sua arte straordinaria e il suo cibo squisito. Gli amanti della cultura, dell'arte e della cucina italiana troveranno in questa località un paradiso da esplorare. Se poi ci si ferma a mangiare o consumare bevande in qualche locale, ci si potrebbe imbattere in cartelli esilaranti - anche se un po' grotteschi, come quello segnalato dalla pagina Instagram @bagnipassivoaggressivi.

Il proprietario di un locale a Parma - forse stanco di dover pulire l'eccessiva sporcizia lasciata dai clienti nei bagni, ha deciso di affiggere un cartello proprio sopra il gabinetto. Le parole della scritta recitano: "Se vuoi essere mio amico, tieni il bagno pulito". Non ci sarebbe nulla di troppo strano, se non fosse che sotto le parole in questione, spunta l'immagine di un gatto che si umetta il muso con tanto di linguetta visibile. Insomma, sembrerebbe ci sia un felino che si aggira nel posto, pertanto accarezzandolo e facendogli le coccole si potrebbe incorrere nella sporcizia lasciata nella toilette... Per questo converrebbe lasciarla pulita!

