Salta la fila per scendere dall'aereo e viene applaudito dagli altri passeggeri: il motivo

Un uomo ha messo in atto un comportamento che molti detestano: essere a tutti i costi il primo a scendere dall'aereo. In questo caso specifico, tuttavia, quasi tutti gli altri passeggeri lo hanno applaudito. Il protagonista ha raccontato la singolare storia e spiegato in dettaglio cos'è accaduto.

Chi viaggia spesso sa che in aeroporto possono sorgere vari problemi. A volte, ad esempio, si ha un taxi in attesa e se l'aereo ritarda, l'autista può andare in difficoltà con gli impegni di lavoro successivi. Altre volte, soprattutto in occasione di viaggi internazionali, è normale fare scalo in un aeroporto e non avere moltissimo tempo per salire sull'aereo successivo. Proprio la necessità di dover prendere un volo di "connessione" ha creato una situazione scomoda a un anonimo passeggero.

L'uomo ha raccontato quanto successo in forma anonima sul social Reddit, che funziona in maniera simile ai vecchi forum, dato che si basa quasi esclusivamente su interazioni testuali e quasi nessuno usa nome e cognome. Qui esiste una sezione che (in inglese) si chiama "Sono io lo str**zo?", in cui vengono raccontati fatti di vita privata e viene chiesto chi sia nel torto e chi nel giusto.. Il passeggero ha spiegato di trovarsi su un aereo piccolo che ha una sola uscita, sul retro. Appena gli assistenti di volo hanno annunciato che l'atterraggio era completo e mancavano pochi istanti alla riapertura delle porte, l'uomo si è alzato e si è fiondato verso l'uscita per non rimanere nemmeno un secondo in più a bordo, dato che aveva meno di 10 minuti per effettuare il check-in sul suo volo.

Scende dall'aereo in fretta e viene applaudito dagli altri

"Appena la luce delle cinture di sicurezza si è spenta - ha raccontato l'anonimo passeggero - sono letteralmente saltato dal mio posto e mi sono spostato verso l'uscita in fretta e furia. Non ho spinto nessuno di chi era in piedi, ma ho dovuto chiedere a un paio di persone di spostarsi, scusandomi e spiegando loro che avevo pochi minuti per salire su un altro aereo. Nessuno si è lamentato. Arrivato alla porta, da dietro un tizio ha urlato che avrei dovuto aspettare il mio turno, perché c'erano tanti altri nella stessa situazione. Io ho risposto che non avevo tempo per conoscere gli impegni di tutti e quasi tutti mi hanno applaudito per quella risposta".

Alla fine del post, l'uomo chiede: "Sono io lo stro**o? Esiste una regola non scritta secondo cui chi è seduto in fondo non può scendere per primo? Capirei se avessi spinto qualcuno o avessi scavalcato altre persone che andavano di fretta, ma non credo di aver fatto nulla di male". Nei commenti, quasi tutti si sono schierati dalla sua parte. "Non sei tu lo stro**o, ma magari la prossima volta fai presente agli assistenti di volo del tuo problema e possono aiutarti loro". Un utente ha aggiunto che in una situazione identica, gli assistenti erano stati così gentili da avvisare l'equipaggio del volo di connessione (stessa compagnia) che c'era un passeggero che stava correndo per essere puntuale.

