"Ho scoperto che il mio fidanzato mi tradiva grazie a Google Maps", il racconto di una donna

Si dice che scoprire un tradimento oggi sia diventato più facile, grazie alla tecnologia. Una ragazza ha 'beccato' il proprio fidanzato in maniera oggettivamente clamorosa: tutto merito (o colpa?) di Google Maps.

Si dice che il nostro cellulare ci conosca meglio del nostro migliore amico o perfino dei nostri genitori. Le ricerche che effettuiamo sul web sono senza dubbio un indicatore chiarissimo dei nostri interessi e spesso nascondono segreti che, in quanto tali, non confessiamo a nessuno. Il cellulare nasconde anche altri segreti: milioni di donne e di uomini rimangono in contatto con il proprio amante tramite chat. Alcuni sono estremamente attenti e cancellano le conversazioni a rischio, altri le conservano, limitandosi a non dare il proprio cellulare in mano a nessuno, nemmeno se è il marito o la moglie.

A volte, però, capita che in un momento di distrazione il partner sospettoso riesca a mettere le mani sullo smartphone e inizi a setacciarlo, in cerca di chat incriminate. Molti tradimenti vengono scoperti così, magari grazie ad account condivisi che permettono l'accesso agli archivi di un'altra persona. Esistono anche casi davvero estremi, nei quali è stata - sì - la tecnologia a far scoprire un tradimento, ma non perché qualcuno abbia avuto accesso alle chat con l'amante. In un caso specifico, successo in Brasile, la 'colpa' è di Google Maps. Una ragazza ha scoperto il fidanzato insieme a una donna sconosciuta in questo modo bizzarro.

Il fidanzato 'beccato' grazie a Google Maps

Juliana Lima, residente nello stato di Ceará, ha pubblicato un video che in alcuni giorni è arrivato a 9 milioni di visualizzazioni. Tutto è iniziato quando, mesi fa, la ragazza si limitò a notare dell'auto di Google che passava nella sua città e scattava le foto per Maps, per l'esattezza 'Google Street View'. Per pura curiosità, la ragazza ha aperto l'app qualche settimana più tardi, per scoprire quali angoli della sua città fossero stati 'toccati' dal veicolo. Come forse molti avranno intuito, è grazie a tale curiosità che ha 'beccato' il fidanzato mentre la tradiva.

"La persona dietro di lei non ero io, allora ho iniziato ad analizzare meglio. Sono andata in una piazzetta dove spesso porta anche a me. A quel punto ho pensato che stavo esagerando, che ero paranoica. Poi, però, ho cercato altri punti della città e li ho visti insieme su una panchina, lui era steso e aveva la testa sul suo grembo". È finita qui? Chiaramente no. "Quella donna è la mia migliore amica". Nei commenti, come prevedibile, è successo un po' di tutto. "Avrà anche tradito, ma è stato davvero sfortunato a farsi fotografare in quel preciso momento insieme alla sua amante", scrive un utente. Una donna che ha guardato il vide, nei commenti, ha raccontato una storia di vita clamorosa: "Il mio ex marito non pagava gli alimenti e non rispondeva al cellulare. Grazie a Google Maps ho scoperto dove abita e sono andata a trovarlo".

