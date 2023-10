Egitto, Federico Fashion Style alla scoperta della spiaggia più bella di sempre: un luogo unico

Federico Fashion Style sta trascorrendo dei giorni in Egitto: ecco qual è la spiaggia paradisiaca immortalata nelle sue storie

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è un personaggio iconico della televisione italiana. Parrucchiere - dei vip e non, spesso resta sotto i riflettori televisivi. Da Il Salone delle Meraviglie di strada ne ha fatta tanta, arrivando ad essere opinionista de La Pupa e il Secchione show e ad essere ospitato più e più volte a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. Mentre si attende di scoprire cosa dirà invece ai microfoni di Belve, il talk di Francesca Fagnani del quale sarà ospite nelle prossime ore, lui si gode un bel momento di relax di Egitto. Ma dove precisamente?

Come molti potranno intuire quando si tratta di spiagge paradisiache in Egitto, la meta scelta da Federico Fashion Style è Sharm el-Sheikh, che viene da lui mostrata nelle storie con acque turchesi e trasparenti e sabbia quasi bianca. D'altro canto, è una destinazione da sogno situata sulla punta meridionale della penisola del Sinai. Conosciuta per il Mar Rosso cristallino, i ricchi ecosistemi marini e le rive incantevoli, questa località balneare è diventata una delle destinazioni turistiche più amate in tutto il mondo. Le sue attrazioni spaziano dalla bellezza naturale sottomarina all'offerta culturale e alle avventure nel deserto, creando un mix unico di esperienze per i visitatori.

Egitto, Federico Fashion Style si gode il sole di Sharm el-Sheikh: ecco cosa fare qui

Sharm el-Sheikh è famosa per tanti motivi in Egitto e nel globo intero. Uno di questi è l'essere una delle destinazioni di snorkeling e immersioni più eccezionali al mondo. I suoi siti più celebri, tra cui Ras Mohammed e Tiran Island, offrono l'opportunità di esplorare una miriade di coralli, pesci colorati e altre creature marine. La trasparenza delle acque del Mar Rosso rende questa esperienza davvero unica.

Le spiagge di Sharm el-Sheikh sono incantevoli e perfette per il relax. Rive come Naama Bay e Shark's Bay offrono sabbia fine, acque turchesi e una vasta gamma di sport acquatici. E non mancano altre esperienze diverse come quella al Parco nazionale di Ras Mohammed: esso offre spiagge incontaminate, barriere coralline e una ricca fauna marina. Gli amanti della natura possono esplorare sentieri panoramici e godere di una vista spettacolare.

Questa città dell'Egitto è circondata da paesaggi desertici mozzafiato. I visitatori possono partecipare a safari nel deserto su veicoli fuoristrada o su cammelli per scoprire il cuore del deserto del Sinai. Tali escursioni offrono l'opportunità di scoprire l'antica cultura beduina e ammirare paesaggi spettacolari. Spettacolare è anche lo Sharm Old Market, un mercato tradizionale. Trattasi di un luogo ideale per immergersi nella cultura egiziana e scoprire artigianato locale, spezie, tessuti e souvenir. È anche una destinazione culinaria con ristoranti che servono piatti egiziani tradizionali.

