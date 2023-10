Calabria, "Vicino Reggio-Calabria fanno l'Oktoberfest made in Aspromonte con fiumi di birra, non potete mancare!": parola di TikToker

In Calabria, vicino Reggio-Calabria in Aspromonte faranno un vero e proprio 'Oktoberfest'. Secondo questa TikToker non si può mancare all'evento

L'Oktoberfest è uno dei festival della birra più grandi e iconici al mondo, che si tiene annualmente a Monaco di Baviera, in Germania. Questo evento straordinario ha radici profonde nella cultura bavarese e ha guadagnato fama internazionale come una celebrazione unica di birra, tradizioni, musica e divertimento. È molto più di una semplice festa della birra; è un'esperienza culturale e sociale senza pari.

Il festival dell'Oktoberfest ha origine nel lontano 1810, quando venne organizzato per celebrare il matrimonio tra il principe ereditario Ludovico di Baviera e la principessa Teresa d'Assia. La festa venne così apprezzata che venne deciso di ripeterla annualmente. Nel corso dei decenni si è evoluto, ma ha conservato le sue radici culturali bavaresi.

Una delle caratteristiche distintive dell'Oktoberfest è la birra. Le birrerie tradizionali bavaresi, come la Paulaner, la Hacker-Pschorr e la Hofbräu, producono birre speciali per l'occasione, spesso chiamate Märzen, che sono birre di tipo lager ambrate dal sapore ricco e corposo. Le bevande in questione sono servite in tradizionali boccali di vetro di un litro chiamati "Maß". Gli amanti della birra possono gustare le diverse varietà, assaporando il gusto autentico delle tedesche. Questa tradizione tipicamente germanica con il passare degli anni si è diffusa in tutto il mondo: così nel mese di ottobre in tante città italiane organizzano delle specie di 'sagre' dedicate proprio alla birra. Una di queste è in Calabria.

Calabria, TikToker testimonia: "Venite qui, è praticamente l'Oktoberfest made in Aspromonte"

Ebbene, come anticipato, anche in Italia si può godere di questa splendida festività autunnale. Dove? In Calabria, precisamente in Aspromonte, come sottolinea la TikToker Arianna Scaldaferri @irrefadlacs in uno dei suoi video. "Ieri mi sono imbattuta in questa locandina e ho subito sentito l'esigenza di fare una cosa. Ok, biglietti fatti. Eh, mi hanno detto che è un evento imperdibile e che fai? Non te li fai due biglietti da Milano per scendere? E se io posso scendere da Milano, figuratevi se voi non potete andarci da Reggio, forza", queste le parole del simpatico siparietto che anticipa le dichiarazioni sull'evento in sé.

"Ci vediamo a Santo Stefano in Aspromonte, sabato 21 ottobre per l'Ottobrata. Fiumi di birra artigianale, la Funky Drop che conosciamo tutti ormai. È praticamente un Oktober Fest made in Aspromonte. E non vi preoccupate, ci sono pure le navette, tantissimi stand di cibo tipico, primo piatto ai funghi, panini con la salsiccia, la porchetta, caldarroste... Tutto, figlioli c'è tutto. Poi per i più piccoli animazione, giochi e per i più studiati, come ciliegina sulla torta un imperdibile concerto, insomma una montagna di cibo, divertimento... Io, il biglietto l'ho fatto. Mi raccomando non potete mancare sabato 21 ottobre a Santo Stefano in Aspromonte", così conclude la content creator. E voi? Ci andrete?

