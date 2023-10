Questo insegnante è appena entrato nel Guinness World Record: la sua impresa non ha pari nel mondo

Un insegnante è entrato poche ore fa nei libri di storia. La sua impresa gli è valsa un premio del Guinness World Record. Scopriamo perché la sua carriera scolastica non ha pari nel mondo.

Quello dell'insegnante è uno dei mestieri più discussi dagli italiani. Da una parte c'è chi lo difende, sostenendo che un lavoro così importante per formare le generazioni future meriterebbe una maggiore considerazione e soprattutto uno stipendio più alto. Dall'altra c'è chi li critica, soprattutto perché (quelli di ruolo e non certo i precari) percepiscono uno stipendio anche nel periodo in cui non si svolgono lezioni. A dirla tutta, polemiche del genere - soprattutto quelle relative agli stipendi bassi - esistono anche in altri paesi del mondo.

Lussemburgo è la nazione dove un insegnante guadagna di più, sia a livello di salario base che per gli aumenti di stipendio che si accumulano negli anni a venire. I professori ricevono stipendi di base alti anche in Germania, Stati Uniti e paesi scandinavi (Danimarca, Norvegia e Finlandia). La crescita salariale maggiore si raggiunge in Canada, Paesi Bassi, Corea del Sud e Francia. L'Italia, al contrario, rimane sempre nella parte bassa della classifica elaborata dall'OCSE (le nazioni che, in teoria, sono le più sviluppate economicamente), sia per le paghe base che per i cosiddetti scatti di anzianità.

L'insegnante che ha stabilito un record mondiale

Poche ore fa, un insegnante ha vinto un Guinness World Record per via della sua carriera straordinaria, nel vero senso della parola. Paul Durietz, residente nella città di Gurness, nello stato americano dell'Illinois, ha da poco iniziato il suo 53esimo anno di servizio nella scuola americana. L'uomo, infatti, ha impartito la prima lezione di 'studi social' nella Woodland Middle School il 1° settembre del 1970, dunque oltre 53 anni fa. Da documenti ufficiali, è risultato l'insegnante con la carriera più lunga nel campo degli studi sociali: nessuno, nel mondo, ha insegnato per 53 anni di fila questa materia, peraltro nello stesso istituto.

In un'intervista proprio ai microfoni dei media legati alla Guinness World Records, il 76enne ha dichiarato: "Ero un ragazzino e mio padre, soldato americano nella Seconda Guerra Mondiale, mi raccontò di aver visitato i bunker tedeschi. Qui ha trovato caschi, pistole e uniformi". Da quel giorno (aveva 10 anni), iniziò ad appassionarsi di storia e antropologia, che di fatto sono diventate discipline che hanno segnato la sua vita da adulto. Non è un caso che ami insegnare gli eventi dei due grandi conflitti mondiali del 1900. "Il consiglio che posso dare è di continuare a lavorare su quello che si ama nella vita. Potrebbe diventare un record mondiale". L'insegnante, vista la sua esperienza, ha anche formato oltre 20 studenti che poi sono diventati docenti della sua stessa materia. Di recente, un suo ex studente gli ha inviato una mail comunicandogli di essere diventato insegnante di studi sociali grazie al suo incoraggiamento. E questa, per un professore, è una delle cose più belle da leggere.

