Contadino vince il record mondiale per la cipolla più grande del mondo: il peso è sbalorditivo

Un contadino a brevissimo entrerà nel libro del Guinness World Record grazie a... una cipolla. L'uomo, residente nel Regno Unito, ha coltivato e raccolto la più grande del mondo. Il peso dell'ortaggio è sbalorditivo.

Molti di noi non sanno catalogare alcuni alimenti che consumiamo tutti i giorni. Alcuni danno per scontato che il pomodoro sia una verdura, quando in realtà è un frutto; stesso discorso per le olive: sono un frutto a tutti gli effetti. E la cipolla? Avendo una radice e delle foglie, è a tutti effetti una pianta, per l'esattezza una verdura della famiglia dei tuberi. Non a caso, come tutti i tuberi, favorisce la digestione. Molti di noi le usano per arricchire piatti semplici, come una pasta al sugo, mentre in pochi le mangiano crude, visti gli effetti devastanti (si scherza ma non troppo) sull'alito.

Quanto pesa una cipolla? Mediamente, quella che viene venduta singolarmente al supermercato, ha un peso di circa 150 grammi, sebbene non manchino quelle decisamente più grandi e pesanti. È un ortaggio consumato praticamente in tutto il mondo, ma in Italia esistono alcune varietà uniche. Sicuramente quella più famosa è la cipolla di Tropea, dall'acceso colore rosso tendente al rosa; altre piuttosto conosciute sono quelle di Cannara, di Bassano e di Barletta. Il colore può variare dal bianco al rosso, passando per il giallo dorato (quella di Borretana, ad esempio). Se la cipolla 'media' pesa 150 grammi, allora il contadino che ha stabilito il record ha fatto qualcosa di straordinario nel vero senso del termine.

La cipolla più grande del mondo

Tutto è cominciato da un post Instagram diventato virale. La pagina Harrogate Flower Shows (mostra floreale che si tiene nel Regno Unito) ha pubblicato lo scatto di un uomo con in mano una cipolla che definire enorme sarebbe riduttivo. Dopo averla pesata con estrema attenzione, è emerso che il tubero in questione arrivi a 8,97 chilogrammi. Ecco la foto in questione, postata nel corso del weekend, che è diventata virale in tutto il mondo, grazie alla diffusione planetaria della cipolla:

Nella didascalia si legge (immancabile un pizzico di humour britannico): "Questa cipolla, tanto enorme da far venire le lacrime, ha stabilito un nuovo record mondiale! Coltivata da Gareth Griffin, pesa 8,97 kg". In calce al post, viene precisato che la richiesta con la documentazione è stata inviata al comitato del Guinness World Records e presto, se tutto va bene, verrà ufficializzata la sua dimensione da record. Molti sono i commenti estasiati davanti a quel tubero gigante, ma il più divertente è sicuramente questo: "Quanti spaghetti alla Bolognese pensate che si possano fare con quella cipolla?". Se non fossero letali per il nostro alito, mangeremmo cipolle a colazione, pranzo e cena.

