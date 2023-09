22enne lascia il fidanzato tramite Google Documenti, ma la sua reazione lo spiazza: "Non me l'aspettavo"

Esistono molti modi per lasciare il proprio fidanzato, ma di qualcuno che abbia fatto uso di Google Documenti avevamo sentito parlare raramente. Una 22enne di nome Laura Esposito lo ha fatto, rimanendo spiazzata dalla reazione dell'ormai ex partner.

Nel mondo, ogni giorno, iniziano e finiscono migliaia di relazioni sentimentali. Alcune storie terminano per poi riprendere qualche settimana più tardi, a seguito di un confronto tra i partner; in altri casi la fiamma non si riaccende mai più. Una persona matura, di solito, lascia il proprio partner parlandogli/le in faccia, ma nell'era delle persone perennemente connesse, è diventato normale farlo via messaggio. Una 22enne di nome Laura Esposito ha detto addio al suo fidanzato in maniera virtuale e al contempo originale: tramite Google Documenti.

La 22enne aveva avuto una relazione di circa due anni con un ragazzo di cui non fa mai il nome. Arrivata a un certo punto, ha deciso di lasciarlo in maniera piuttosto subdola, preferendo evitare due ore di auto per raggiungerlo nella sua città di residenza. In un racconto alla rivista digitale americana 'Insider', la ragazza esordisce così: "Avevo pronta la lettera da giorni sul mio PC. Per tre notti consecutive, ho fatto la stessa cosa: ridurre il programma a icona, abbassare lo schermo del PC e promettermi che avrei inviato quel documento la mattina seguente, senza mai farlo davvero".

22enne lascia il fidanzato con Google Documenti: la sua reazione

"Stanotte ho deciso che l'avrei finalmente fatto - ha proseguito la 22enne - e così è stato. Ho premuto 'Condividi link' e ho inviato l'URL al mio fidanzato, con cui ero stata due anni. In quel modo avrebbe potuto leggere la mia lettera di addio". La ragazza, quantomeno, è stata sincera: "Mi sento una codarda per aver messo fine così alla relazione, non c'era niente che non andasse". Il motivo? "Viaggiare ogni volta due ore per vederci per me è impossibile, inoltre non amo guidare e ho paura di stare al volante". Non a caso, nella parte finale della lettera, la ragazza ha scritto: "Capisco che tu possa essere arrabbiato, ma dobbiamo capire chi siamo senza l'altro".

Come avrà reagito il fidanzato? La sua risposta è stata 'stoica'. Il ragazzo, infatti, l'ha chiamata e si detto "non arrabbiato", oltre ad ammettere di voler rimanere suo amico. Su Insider, la 22enne ha raccontato il finale di questa storia di vita, ancora più interessante. "Qualche mese più tardi ci siamo rivisti e abbiamo avuto un confronto. Gli ho chiesto come stesse e lui si è innervosito, iniziando a urlare che non poteva credere che l'avessi davvero lasciato con un file su Google". Laura Esposito ha ammesso nuovamente di aver "sbagliato completamente" metodo per lasciare il suo fidanzato ed ha promesso che nelle prossime relazioni, non userà per alcun motivo al mondo Google Documenti.

