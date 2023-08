Donna confessa: "Un prete ha lasciato il sacerdozio per sposare me, ecco cosa gli ho detto"

Come dovrebbe comportarsi una donna se un prete le dicesse di voler lasciare tutto per sposarla? Si tratta di una richiesta oggettivamente assurda, soprattutto se si considera un dettaglio: i protagonisti di questa storia di vita non sono nemmeno mai usciti per un appuntamento romantica.

Il prete svolge un ruolo importante in una società. Se è vero che nel mondo occidentale ci sono sempre meno persone che si professano credenti, è altrettanto vero che spesso i preti diventano amici anche di chi a messa non ci va. Questo è il caso di una donna anonima, che ha raccontato la sua incredibile storia su una rivista americana, alla rubrica 'Dear Prudence' sulla rivista cartacea Slate. La donna ha scritto che di recente suo padre è venuto a mancare e che ha organizzato un funerale per lui, in occasione del quale ha conosciuto un prete.

"Non sono una persona religiosa, ma ho stretto amicizia con il prete. È stato disponibile, mi ha aiutato molto e l'ho considerato a lungo un buon amico". Qualcosa, però, è cambiato pochi giorni fa. Il prete ha letteralmente mandato in confusione la donna, annunciandole di aver già avviato il processo per lasciare il sacerdozio. Il motivo? L'ormai ex religioso si è innamorato perdutamente della donna in questione e vuole sposarla. Come se ciò non fosse già abbastanza inusuale, i due non sono mai usciti per un appuntamento romantico e la donna non aveva idea del fatto che il religioso si fosse innamorato di lei.

La donna e il prete che lascia il sacerdozio per 'sposarla'

Ecco cosa ha scritto a 'Dear Prudence', rubrica della rivista Slate: "Non so cosa fare. Negli ultimi due o tre anni tra noi è nato un bel rapporto e per me è diventato un vero amico. La settimana scorsa mi ha dato una lettera e mi ha chiesto di leggerla appena sarei arrivata a casa. Ha confessato tutti i suoi sentimenti per me e ha scritto che non si sentiva più un prete, ma che voleva unirsi a me nel vincolo del Matrimonio. Sono sotto shock, confusa e mi sento anche colpevole, anche perché mi ha detto di aver già fatto tutte le richieste di abbandonare il sacerdozio".

Cosa gli avrà risposto? "Non condivido la sua scelta. Se fossimo colleghi o amici, io ci uscirei. Lui, però, vuole sposarmi. Sento che vada troppo di fretta e c'è troppa pressione attorno alla relazione. Gli ho detto che avrebbe dovuto parlarmi prima di lasciare tutto, ma lui ha detto che se si fosse dichiarato a me come prete, sarebbe stato come tradire. Cosa dovrei fare? Se non funzionasse tra di noi? Sarebbe folle accettare la proposta di matrimonio? Io penso che potrei amarlo, ma non di volerlo sposare così su due piedi". Jenee Desmond Harris, esperta di relazioni sentimentali, non approva. "Non sei in alcun modo obbligata ad accettare una proposta di matrimonio da una persona con cui non sei mai uscita. Se non ti senti a tuo agio, rifiutala".

LEGGI ANCHE: Parrocchia, all'ingresso spunta l'avviso più incoerente mai visto: "Lezione del corso prematrimoniale rimandata per..."