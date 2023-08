Parrocchia, all'ingresso spunta l'avviso più incoerente mai visto: "Lezione del corso prematrimoniale rimandata per..."

Parrocchia, davanti all'ingresso si legge un avviso decisamente contraddittorio riferito al corso prematrimoniale: ecco cosa c'è scritto

Il corso prematrimoniale è un'opportunità importante e preziosa che offre una serie di vantaggi significativi per le coppie che si stanno preparando per il matrimonio. Sebbene possa sembrare una formalità o un obbligo, in realtà svolge un ruolo cruciale nel fornire alle coppie gli strumenti e le conoscenze necessarie per costruire una base solida per il loro futuro insieme. In primo luogo, esso dona uno spazio sicuro per la comunicazione. Sposarsi è un impegno significativo e complesso, e il corso offre l'opportunità di discutere apertamente di questioni importanti come valori, obiettivi, aspettative e desideri. Queste conversazioni possono aiutare a prevenire conflitti di coppia e ad affrontare le differenze in modo più costruttivo.

Inoltre, il corso prematrimoniale fornisce istruzioni pratiche su come affrontare le sfide del matrimonio. Copre argomenti come la gestione finanziaria condivisa, la comunicazione efficace, la risoluzione dei conflitti e la creazione di obiettivi familiari. Queste abilità sono fondamentali per il successo a lungo termine delle nozze e possono aiutare le coppie a navigare attraverso le difficoltà che possono sorgere lungo il cammino. Grazie a questa opportunità che offre in genere la parrocchia in cui ci si vuole sposare, è possibile anche riflettere sul significato e sugli impegni del matrimonio.

Spesso, le coppie sono così concentrate sull'organizzazione delle nozze che si dimenticano del significato più profondo di esse. Il corso può aiutare le persone a concentrarsi su valori come impegno, fiducia, rispetto reciproco e condivisione di una vita insieme. Un altro aspetto importante è che il corso prematrimoniale può aiutare le persone a esaminare le proprie aspettative nei confronti del matrimonio e ad allinearle in modo più realistico. Questo può prevenire delusioni future. Inoltre, partecipare a un corso prematrimoniale può essere un'esperienza di apprendimento e crescita personale e può anche essere un modo per costruire una rete di supporto: interagendo con altre coppie che si trovano nella stessa fase della vita, è possibile condividere esperienze, consigli e sostegno.

Parrocchia, il cartello sul corso prematrimoniale rimandato è il più contraddittorio di tutti: ecco cosa recita

In conclusione, il corso prematrimoniale è molto più di una formalità; è un'opportunità significativa per le coppie di prepararsi in modo completo e consapevole al loro matrimonio. Grazie alla parrocchia che lo organizza è possibile arrivare al grande giorno con una maggiore rilassatezza (e non come mostrano a volte i film, fin troppo pieni di ansia e agitazione). A volte, tuttavia, anche chi è a capo di questo corso può avere dei problemi nei giorni e orari prestabiliti e deve rimandare. Nel caso esaminato oggi, tuttavia, fa sorridere la motivazione.

In una storia pubblicata da @cristiano.militello si legge un avviso che potremmo definire davvero incoerente. Davanti a una parrocchia è stato affisso questo cartello: "La lezione di domani del corso prematrimoniale sull'indissolubilità del matrimonio, è rimandata a giovedì prossimo in quanto il docente è impegnato in tribunale per l'udienza di divorzio". Non sembra anche a voi una contraddizione in termini?

