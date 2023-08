Venezia, turisti bevono un caffè a piazza San Marco e pubblicano lo scontrino: "In un bar a caso..."

Non tutti i turisti stranieri sanno quanto sia caro bere un caffè in centro a Venezia. Un tiktoker, in vacanza con la sua famiglia, è rimasto sorpreso dal prezzo delle bevande nella città lagunare. A rendere ancora più controverso il tutto, è il fatto che abbia definito piazza San Marco "una a caso".

Venezia è cara? Sicuramente bere un caffè in piazza San Marco non è come farlo in un bar qualsiasi di un paesino nascosto di provincia. Così come soggiornare in uno degli hotel a 5 stelle nel centro storico della città non è per tutte le tasche. Tuttavia, ci sono delle accortezze che un turista può adottare per evitare di spendere troppi soldi. In primis, può portare con sé una borraccia: nel comune di Venezia esistono 186 fontane pubbliche. Nello stesso tempo, avrà acqua gratis e non contribuirà alla creazione di rifiuti di plastica.

E se si ha voglia di un bicchiere di vino o di uno spritz? Molte guide turistiche, a chi vuole risparmiare, consigliano di evitare i bar con vista su piazza San Marco e di entrare nei bacari, poco lontani dal luogo simbolo di Venezia. Si tratta di osterie dove vengono serviti alcolici e 'cicchetti', ovvero piccole porzioni di cibo che accompagnano bene le bevande alcoliche (e non). Resta il fatto che i locali a piazza San Marco siano effettivamente molto cari rispetto alla media e chi li visita senza saperlo potrebbe rimanere sorpreso al momento di pagare il conto.

Venezia, i turisti rimangono sorpresi dal prezzo del caffè

Yomi Dubin, tiktoker con 15.000 follower, nella biografia scrive di essere "un viaggiatore a tempo pieno". Nonostante questa autodefinizione, è evidente che non si sia informato sui prezzi delle città che visita, come fanno i viaggiatori per evitare brutte sorprese. "Ci siamo fermati in un bar a caso di Venezia", inizia così il suo video. Piazza San Marco non è propriamente "uno dei tanti luoghi" della città lagunare: è letteralmente il suo cuore pulsante. Per ogni caffè ha pagato 17 euro e per ogni bottiglia di Coca Cola 16. Il conto totale, come dimostra lo scontrino, è di 101 euro.

Il tiktoker ha ricevuto quasi esclusivamente video negativi. Anche tante persone non italiane gli hanno fatto la domanda delle domande: "È piazza San Marco a Venezia, cosa ti aspettavi?". Altri gli hanno fatto notare che la veduta da quel bar è spettacolare e questo ha sicuramente contribuito a far pagare 17 euro un caffè e 16 una bottiglina di Coca Cola. Qualcuno è più cattivo nei confronti dei ristoranti veneziani e risponde così: "I veri borseggiatori". Come molti sapranno, una donna veneziana che urla "Attenzione borseggiatrici" in italiano e in inglese mentre filma i ladri e le ladre che 'operano' a Venezia è diventata famosa in tutto il mondo. In qualsiasi parte del mondo il cibo e le bevande si pagano di più quando ci si trova in un luogo che non ha eguali.

