Campania, altro che Valle delle Ferriere! "Esiste un paradiso naturale imperdibile e ideale per rinfrescarsi", parola di TikToker

Campania, oltre alla Valle delle Ferriere esiste un altro paradiso naturale da non perdere e perfetto per rinfrescarsi: ecco dove si trova secondo la testimonianza di una TikToker

La Campania, una delle regioni più affascinanti dell'Italia, è famosa per le sue bellezze naturali, che includono coste mozzafiato, montagne imponenti e gole suggestive. Tra queste meraviglie naturali, ci sono alcune gole in cui è possibile fare il bagno, offrendo un'esperienza unica di connessione con la natura. Una delle più famose e affascinanti è la Valle delle Ferriere, situata nella Costiera Amalfitana. Questo luogo è un'autentica oasi di verde, con una vegetazione lussureggiante e una serie di cascate spettacolari. Le acque cristalline del fiume Canneto scorrono attraverso la valle, creando piscine naturali dove è possibile fare il bagno e rinfrescarsi nelle giornate calde.

La Valle delle Ferriere è anche famosa per la sua flora unica, inclusa la "Ferrovia", una pianta endemica che cresce solo in questa regione. Mentre si esplorano le gole e ci si immerge nelle piscine naturali, si è circondati da una bellezza naturale straordinaria, con il suono rinfrescante dell'acqua che scorre e la vista di una vegetazione rigogliosa. Un'altra destinazione popolare per il bagno in Campania è la Gola del Sammaro, situata nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Essa offre una serie di piscine naturali, cascate e scivoli d'acqua dove è possibile nuotare e stare al fresco. Le acque cristalline sono circondate da pareti di roccia imponenti, creando un ambiente spettacolare per gli amanti della natura e dell'avventura.

Altra bella gola è quella del Río Garigliano ed è un'opzione per chi cerca luoghi suggestivi per il bagno. Essa si trova tra la Campania e il Lazio ed è conosciuta per i suoi scenari fluviali spettacolari. Qui, si può nuotare nelle acque dolci del fiume Garigliano e si può godere la bellezza di una zona naturalmente intatta. Ma sapete che oltre a quelle citate vi è un'altra gola meravigliosa? Ecco dove si trova.

Campania, non solo Cilento e Costiera: ecco dove trovare un'altra gola meravigliosa secondo la testimonianza di una TikToker

La TikToker di viaggi Carmen Aprile (nota sul social cinese come @travelwithcarmenaprile) consiglia sempre luoghi meravigliosi della nostra Penisola, soprattutto relativi alla regione Campania. Recentemente ha raccontato di "un paradiso naturale da non perdere". Nel video l'influencer dichiara: "Qui le acque limpidissime del fiume hanno eroso le rocce creando una spettacolare gola naturale che si può ammirare dall'alto facendo un sentiero di trekking o dall'interno con una canoa che si può noleggiare al prezzo di 5 euro".

E continua: "È il luogo ideale per trascorrere una giornata nella natura incontaminata, rinfrescarsi e fare un po' di sport. È anche presente un'area picnic con dei giochini per bambini, che rende questo un posto adatto anche alle famiglie. Siamo alle Gole del Calore, Località Remolino, Felitto". E voi? Ci siete mai stati?

LEGGI ANCHE: Venezia, turisti bevono un caffè a piazza San Marco e pubblicano lo scontrino: "In un bar a caso..."