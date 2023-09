Friuli-Venezia Giulia, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto si spende a Cervignano per un pranzo"

Friuli-Venezia Giulia, spunta lo scontrino di un pasto a Cervignano: ecco quanto si spende per mangiare al ristorante del posto

Cervignano del Friuli, situata nella regione del Friuli-Venezia Giulia nel nord-est dell'Italia, è una località che offre una ricca esperienza culinaria, grazie alla sua posizione geografica che le permette di beneficiare di una varietà di ingredienti freschi e di influenze culinarie uniche. Uno dei tesori culinari più celebrati di questa zona è il prosciutto di San Daniele. Esso, prodotto nel vicino comune di San Daniele del Friuli, è noto in tutto il mondo per la sua qualità eccezionale. Con il suo sapore delicato e la sua texture morbida, questo salume è spesso gustato da solo o accompagnato da formaggi locali e pane fresco.

Il formaggio è un altro punto forte della cucina di Cervignano del Friuli. La regione produce una vasta gamma di formaggi, tra cui il Montasio, il formaggio morbido e cremoso di Liptauer e il formaggio stagionato di Carnia. Tali formaggi sono spesso serviti come antipasto o come componente principale di piatti tradizionali. Non mancano però anche pietanze a base di pesce che sono una parte significativa della cucina del posto, grazie alla sua vicinanza al mare Adriatico. I frutti di mare, come calamari, cozze, vongole e gamberi, vengono spesso preparati in modi deliziosi. Una specialità locale è il risotto al nero di seppia, un piatto che deve il suo colore scuro all'inchiostro di seppia e che è noto per il suo sapore ricco e profondo.

La cucina di Cervignano del Friuli è anche influenzata dalle tradizioni dell'Europa centrale, grazie alla sua posizione geografica vicina all'Austria e alla Slovenia. Ciò si riflette nei piatti come il goulash e i crauti, che sono parte integrante del menu locale. La produzione di vini è un'altra attrazione culinaria peculiare della regione e la città di Cervignano è situata nella zona del Collio, famosa per i suoi vini bianchi di alta qualità come il Friulano, il Ribolla Gialla e il Pinot Grigio, che accompagnano perfettamente i piatti del posto. Infine, i dolci sono una parte essenziale della cucina friulana. Gli strucchi, piccoli dolcetti ripieni di ricotta e zucchero, sono una delizia tradizionale. Altri dessert includono la gubana, un dolce a base di noci e frutta secca, e la presnitz, una torta ripiena di frutta secca e marmellata. Ma quanto costa cibarsi di tutte queste bontà?

In conclusione, Cervignano del Friuli è una destinazione culinaria straordinaria per chiunque desideri assaporare le delizie della cucina friulana. Dai formaggi prelibati al prosciutto San Daniele, dai piatti a base di pesce ai vini locali di alta qualità, questa località offre una vasta gamma di sapori autentici che deliziano il palato. Questa città del Friuli-Venezia Giulia è un luogo ideale per immergersi nella cultura e nei sapori dell'affascinante regione dell'Italia che la ospita.

I costi in città per i ristoranti possono variare. Su Facebook, ad esempio, è apparso uno scontrino che segnala una spesa di 228 euro per 9 persone. Nello specifico, la ricevuta segnala 8 antipasti, 9 primi, 5 secondi, 3 contorni, 3 giostre, 6 dolci, 6 bottiglie d'acqua e una bottiglia di vino. Il prezzo a persona è stato dunque di 25,30 euro.

