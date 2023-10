Toscana, Antonella Elia è nel borgo più bello e misterioso della regione: un vero paradiso

Toscana, Antonella Elia si è goduta in questi giorni uno dei borghi più belli e misteriosi della regione: ecco quale

Antonella Elia è una showgirl che vanta una lunghissima carriera. Negli ultimi anni è apparsa al Grande Fratello Vip e a Temptation Island Vip come concorrente e a La Pupa e il Secchione Show in qualità di opinionista, ma non manca mai di fare ospitate in un programma o l'altro per far emergere la sua energia ed allegria trascinanti. Tra un impegno lavorativo e un altro, tuttavia, la soubrette non rinuncia a godere delle bellezze della Toscana. Così, qualche giorno fa ha messo un box di domande per i suoi follower su Instagram chiedendo loro di indovinare dove fosse. Alla fine, qualcuno ha 'azzeccato' la regione, senza tuttavia capire il luogo specifico.

"Sono in Toscana e questo è il paesaggio che appare ai miei occhi. Che meraviglia, bellissimo", ammette Antonella Elia facendo ruotare la telecamera del cellulare e inquadrando prima sé stessa e poi l'ambiente intorno a lei. Dal video parrebbe proprio che la showgirl abbia passato dei giorni a Volterra, uno dei borghi più belli e misteriosi di tutta Italia. Ma come mai questo posto è tanto amato e conosciuto?

Toscana, Antonella Elia si gode i panorami pazzeschi di Volterra: ecco per cosa è famoso il borgo

Volterra è una pittoresca cittadina toscana situata su una collina nella provincia di Pisa. Questa affascinante località è nota per la sua ricca storia etrusca e medievale, le sue stradine acciottolate, l'arte, la cultura e la bellezza dei suoi paesaggi circostanti. Le attrazioni qui spaziano dall'archeologia all'arte, dall'artigianato locale alla cucina tradizionale, creando un'esperienza autentica per i visitatori.

Il cuore di Volterra è il suo affascinante centro storico, caratterizzato da strade acciottolate, piazze pittoresche e edifici storici ben conservati. Passeggiare per queste strade è come fare un salto indietro nel tempo, ammirando l'architettura medievale e la vista panoramica sulla campagna circostante. Anche per questo la location in questione è stata scelta per girare la famosa saga di vampiri, Twilight.

Meraviglioso è anche il Duomo di Volterra. Questa maestosa cattedrale risalente al XIII secolo è un esempio di architettura gotica. L'interno è adornato con opere d'arte e dettagli architettonici notevoli. Il Teatro Romano (risalente al I secolo a.C. e uno dei meglio conservati in Italia) e l'Anfiteatro Romano (anche noto come "Piazza dei Priori," è un luogo ideale per ammirare l'architettura storica e immergersi nell'atmosfera locale) concludono le attrazioni più importanti da vedere. Ma c'è pure molto altro. Basti anche solo pensare che il borgo è famoso per la lavorazione dell'alabastro, una pietra marmorea traslucida. I visitatori possono scoprire l'arte della lavorazione dell'alabastro presso i laboratori locali e acquistare oggetti di artigianato come souvenir.

LEGGI ANCHE: Egitto, Federico Fashion Style alla scoperta della spiaggia più bella di sempre: un luogo unico