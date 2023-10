Lazio, va al ristorante a Fiumicino e mostra lo scontrino: "Questa la spesa per antipasti, risotti agli scampi e dolci"

Lazio, un utente di Facebook mostra lo scontrino dopo essere stato al ristorante a Fiumicino: ecco quanto ha speso per mangiare pesce

Fiumicino è una località che, oltre ad essere conosciuta per le sue belle spiagge sul mar Tirreno, offre anche una vasta gamma di attrazioni culinarie. Questa città costiera è rinomata per la sua cucina a base di pesce fresco, ma offre anche una varietà di piatti tradizionali italiani che riflettono l'ampia diversità della gastronomia romana. La posizione vicina al mare la rende famosa per il pesce fresco. Ristoranti e trattorie lungo il porto servono gamberi, calamari, cozze, vongole e pesci di varietà locali. Un piatto classico sono gli "spaghetti alle vongole," pasta con vongole e aglio, prezzemolo e olio d'oliva.

La frittura di pesce è un altro must assoluto a Fiumicino. Questo piatto è composto da pesce fresco immerso in una pastella leggera e fritto fino a diventare croccante. È spesso servito con patatine fritte e può essere accompagnato da salse al limone o all'aglio. La città offre anche un assaggio della tradizionale cucina romana. Si possono gustare piatti come "cacio e pepe", pasta con formaggio pecorino e pepe nero, "carbonara," pasta con uova, guanciale, pecorino e pepe nero, e "amatriciana," pasta con pomodoro, guanciale e pecorino. Tali piatti sono amati in tutta Italia e possono essere trovati nei ristoranti locali.

La focaccia romana è una delizia locale, spesso farcita con ingredienti come pomodoro, olive, rosmarino e olio d'oliva. È una scelta popolare per uno spuntino veloce o una merenda. E a Fiumicino, non può mancare una sosta in una gelateria locale per gustare autentico gelato italiano con una vasta gamma di gusti, dai classici come vaniglia e cioccolato alle opzioni più insolite come il tiramisù o la crema al limone. Per completare il proprio pasto qui si può bere un bel bicchiere di vino italiano. La zona offre una selezione di mosti regionali, tra cui il Frascati, un bianco secco molto popolare nella zona. Ma quanto costa mangiare qui?

Lazio, ecco lo scontrino di un ristorante a Fiumicino: quanto si spende in due

In sintesi, Fiumicino è una destinazione culinaria straordinaria che offre un mix di cucina tradizionale romana e specialità di pesce fresco. I ristoranti e le trattorie locali soddisfano sicuramente il desiderio di esperienze culinarie italiane autentiche. Ma quanto costano queste? Tutto dipende dal cibo scelto e dalla location in cui si mangia.

Per esempio, in un gruppo Facebook che si occupa di recensire ristoranti è apparso (pubblicato da un utente del quale non sarà fatto nome per privacy) uno scontrino che segna per tre persone una spesa di 88,50 euro. L'ordine effettuato è stato composto da: due antipasti di pesce (con tanto di sautè di cozze), due risotti alla crema di scampi, uno scialatiello ai frutti di mare, due tiramisù e un sorbetto. Da bere una bottiglia d'acqua e un calice di Chardonay.

