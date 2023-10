Filippa Lagerback, quanto costa il suo cane? Sicuramente non è per tutti!

Filippa Lagerback, conduttrice e compagna di Daniele Bossari ha un bellissimo cane. Ma quanto costa? Sicuramente non è un prezzo accessibile a tutte le tasche

Filippa Lagerback è una bellissima attrice e conduttrice italiana che ha sempre fatto della sua semplicità il suo asso nella manica. Da anni è ormai legata al presentatore radiotelevisivo Daniele Bossari con il quale vive una bella storia d'amore. Amore che si è concretizzato anche nella nascita di una figlia, Stella nel 2003. Eppure, nella splendida famiglia che hanno costruito c'è anche qualcun altro che conviene menzionare perché onnipresente sui profili della presentatrice: il suo cane, un Cocker spaniel inglese.

Il Cocker spaniel inglese è una razza di cane affascinante, amata in tutto il mondo per il suo carattere dolce, la bellezza delle sue orecchie lunghe e folte, e la sua versatilità come compagno domestico. Questa razza è originaria del Regno Unito ed è stata allevata originariamente per la caccia al cinghiale, ma nel corso degli anni è diventata una delle razze più popolari come animale da compagnia.

Questa razza è noto per il suo temperamento amichevole e affettuoso. È un cane molto socievole e si lega profondamente con la sua famiglia umana. Sono animali noti per essere giocosi, allegri e sempre felici di passare del tempo con i loro proprietari. Inoltre risultano molto intelligenti e reattivi, il che li rende facili da addestrare in vari compiti, dalla caccia al comportamento domestico. Dal punto di vista fisico, il Cocker Spaniel Inglese è di taglia media, con un mantello lungo e folto che richiede cure regolari per mantenerlo in buone condizioni. Hanno orecchie lunghe e morbide che sono una delle caratteristiche più riconoscibili della razza. Ma qual è il loro prezzo?

Filippa Lagerback, quanto costa un cane bello come il suo? Il prezzo orientativo di un Cocker spaniel inglese

Quando si considera l'acquisto di un Cocker Spaniel Inglese, è importante tenere presente che questa è una razza che richiede una buona dose di esercizio fisico e stimolazione mentale. Sono cani attivi e hanno bisogno di essere impegnati in giochi e passeggiate regolari per essere felici e sani. Inoltre, il loro mantello richiede una cura costante, compresa la spazzolatura regolare e il taglio.

Ma quanto può costare un Cocker Spaniel Inglese? Il prezzo di un cucciolo di questa razza può variare notevolmente in base a diversi fattori, tra cui la reputazione dell'allevatore, la qualità del sangue, il pedigree e la località geografica. In media, ci si può aspettare di spendere da 800 a 2.500 euro per un cucciolo da un allevatore registrato e responsabile. Tuttavia, i cuccioli provenienti da linee di sangue di campioni o cuccioli con pedigree possono costare di più.

Inoltre, è importante considerare le spese continue associate alla proprietà di un Cocker Spaniel Inglese. Queste spese includono il cibo di alta qualità, le visite veterinarie regolari, le cure preventive, il mantenimento del mantello e le spese di addestramento, se necessario.

