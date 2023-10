Ordina una torta di laurea e dice al pasticciere cosa scrivere sopra, ma lui commette uno strafalcione clamoroso

Un laureando ordina la propria torta per il grande giorno, ma il pasticciere rovina tutto scrivendo in maniera sbagliata il percorso di studio

Le torte di laurea rappresentano un'importante tradizione celebrativa in molte culture. Questi dolci speciali sono realizzati per onorare il raggiungimento di un traguardo significativo: il conseguimento di un titolo universitario. Oltre a essere deliziose, esse sono simboliche e spesso personalizzate per riflettere la personalità e gli interessi di chi festeggia quel giorno. Tale dessert tipico è spesso uno strato di torta ricoperto di glassa o fondente, su cui è realizzata un'opera d'arte commestibile. La decorazione in questione può rappresentare il diploma universitario, il cappello accademico, il simbolo della facoltà o del corso di laurea, o altre immagini rilevanti. Spesso, il nome del laureato e l'anno del prestigioso risultato sono inclusi nella decorazione.

Le torte di laurea sono anche un modo per esprimere orgoglio e riconoscimento verso il laureato. La scelta di colori, design e stile della torta può riflettere la personalità del festeggiato, i suoi interessi accademici e il percorso di studio. Queste torte sono spesso realizzate su misura e sono un'opportunità per dimostrare creatività e originalità. Inoltre, possono diventare un centro di attenzione durante un'eventuale festa. Gli ospiti spesso si riuniscono intorno al dolce per scattare foto e celebrare il neo dottore. La condivisione di questo dessert simbolico rafforza il senso di realizzazione e di comunità, con amici e familiari che condividono la gioia del traguardo raggiunto.

In alcuni casi, le torte di laurea vengono preparate in casa da familiari o amici del laureato, aggiungendo un tocco personale e un senso di affetto alla festa. Altre volte, i dottori optano per pasticcerie specializzate che sono in grado di realizzare torte elaborate e artistiche su misura... Non sempre tuttavia questa scelta può essere la più vantaggiosa.

In effetti, le torte di laurea sono non solo deliziose creazioni culinarie, ma anche espressioni di riconoscimento, affetto e orgoglio. Questi dolci simbolici celebrano un importante traguardo nella vita del neo dottore e aggiungono un tocco di dolcezza e gioia alle festività. Sia che siano semplici o complesse, i dessert in questione sono una tradizione che porta un sorriso al viso dei festeggiati e dei loro cari. In alcuni casi, questo sorriso può essere accentuato da uno strafalcione.

In particolare, ci si riferisce a una torta pubblicata dalla pagina Instagram @cartelliedintorni. Nella foto 'incriminata' si vede un dolce alla frutta tutto decorato in occasione della laurea. Peccato che la scritta - in teoria raffigurante proprio la classica pergamena che si dà per l'occasione, abbia un errore clamoroso al suo interno. Invece di "Laurea in scienze e tecniche psicologiche" è scritto infatti: "Laurea in scienze e tecniche pissicologica". Se l'errore singolare per plurale può essere perdonabile, scrivere 'pissicologica' invece di 'psicologica' un po' meno.

